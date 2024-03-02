جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام خفافيش فالنسيا

وطن- يُواصل فريق ريال مدريد الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بعد تعثره بالتعادل الإيجابي خارج دياره أمام خفافيش فالنسيا، السبت، بهدفين لكليهما، في مباراة مثيرة وقوية في افتتاح منافسات الجولة ال27.

وافتتح أصحاب الأرض فالنسيا الخفافيش هدف التقدم في المباراة داخل مرمى الضيف ريال مدريد عند الدقيقة 27، عن طريق اللاعب هوغو دورو، ليعزز بعدها النتيجة بهدف ثانٍ من توقيع اللاعب رومان ياريمتشوك في الدقيقة ال30.

مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

وسجل ريال مدريد هدفي تقليص الفارق والتعادل، عن طريق البرازيلي فينيسويس جونيور في الدقيقتين ال45+5 وال76.

وشهدت المباراة المثيرة طرد نجم ريال مدريد جود بيلينغهام، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه عند الدقيقة ال99 من الوقت البديل على نهاية أحداث اللقاء بين كلا الفريقين.

ريال مدريد يهز شباك فالنسيا عقب صافرة الحكم. هل حرم الحكم ريال من الفوز؟#الدوري_الاسباني #فالنسيا_ريال_مدريد pic.twitter.com/sob0CATbXD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2024

كما أثار الجدل حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا، أثناء إطلاق صافرة نهاية المباراة مع تسجيل ريال مدريد هدف التقدم الثالث في المباراة.

ريال مدريد يقلص الفارق أمام فالنسيا عن طريق فينيسيوس جونيور #الدوري_الاسباني #فالنسيا_ريال_مدريد pic.twitter.com/lEo5SFSz60 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2024

ويستعد ريال مدريد للمواجهة الحاسمة أمام نظيره أر بي لايبزيغ، الأربعاء، في منافسات إياب دوري أبطال أوروبا لدور ال16 على ميدان “سانتياغو برنابيو”.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

وآتى جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بعد تعادل ريال مدريد وفالنسيا، في منافسات الجولة ال27، كما يلي:

ريال مدريد 66 نقطة.

غيرونا 59 نقطة.

برشلونة 57 نقطة.

أتلتيكو مدريد 52 نقطة.

أتلتيك بيلباو 49 نقطة.

رومان ياريمتشوك يضيف الهدف الثاني لفالنسيا في شباك ريال مدريد#الدوري_الاسباني #فالنسيا_ريال_مدريد pic.twitter.com/TLlFMwUYQR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 2, 2024

ريال بيتيس 42 نقطة.

ريال سوسيداد 40 نقطة.

لاس بالماس 37 نقطة.

فالنسيا 37 نقطة.

خيتافي 35 نقطة.

أوساسونا 33 نقطة.

ألافيس 29 نقطة.

فياريال 29 نقطة.

إشبيلية 27 نقطة.

رايو فاليكانو 26 نقطة.

سلتا فيغو 24 نقطة.

مايوركا 24 نقطة.

قادش 19 نقطة.

غرناطة 14 نقطة.

ألمرية 9 نقاط.

وستنتهي منافسات الأسبوع ال27 من الدوري الإسباني الممتاز، الأحد، بمواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو وأوساسونا أمام ألافيس.