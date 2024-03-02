أمل حجازي تغني بعد خلعها الحجاب.. ولهذا السبب خلعته (فيديو)

وطن – فاجأت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، الجمهور عقب ظهورها دون حجاب، وذلك بعد مرور 7 سنوات على قرارها بارتدائه واعتزال الفن.

وظهرت أمل حجازي داخل أحد المتاجر دون حجاب، وبدت وهي تغني قبل أن تشير بإشارة ترحيب وتغطي الكاميرا بأصابعها.

#امل_حجازي تخلَّت عن الحجاب ، فهل تعود الى الساحة الفنية ؟ pic.twitter.com/DX95Otqf2W — Elie Merheb (@_ElieMerheb) February 29, 2024

وظهرت أمل في مقطع فيديو داخل محل لبيع النظارات، وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة “زمان” في أحد المحال التجارية، وكانت سيدة أخرى تصورها، وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

أمل حجازي تخلع الحجاب

وأثار هذا الظهور الجديد الكثير من التساؤلات بين المتابعين حيال ما إذا كان ذلك يعني عودة أمل للغناء مرة أخرى وتخليها عن الحجاب، أم أن الفيديو انتشر من دون معرفتها أو موافقتها.

ولم تعلق أمل حجازي على الأمر حتى الآن، على الرغم من أن اسمها تصدر الترند على منصات التواصل الاجتماعي كما تصدر نتائج محركات بحث جوجل.

مش دفاعاً عن #امل_حجازي

بس الشعب عنا اذا مش لابسة حجاب بيعتبروها سافرة واذا لبست وكانت من يلي بيحبوا الموضة بيقولوها اشلحي حجابك واحترمي اللي على راسك

وبس تشلح الحجاب بيقولوا اكيد كانت لابستو غصباً عنها

يا جماعة دع الخلق للخالق

انتوا مين لحتى تحكموا ‼️

#صباح__الخيرِ pic.twitter.com/wUaNX0Uofg — 🔱Sanaa Moussa Fahess🔱 (@fahess_sana2020) March 1, 2024

بينما نقل موقع “فوشيا” الفني عن “هلا العاشق” السيدة التي قامت بتصوير أمل حجازي من دون حجاب، تأكيدها أن الأخيرة اتخذت قرار خلع الحجاب منذ حوالي أربعة أشهر، ولكنها قررت التريث قليلاً قبل الإعلان عن الخبر.

واستغربت “هلا” الهجوم الذي تعرضت له أمل، مؤكدة أن قرار خلع الحجاب أمر شخصي لا يحق لأحد التدخل فيه، خاصة أنها كانت قد اتخذته عن قناعة قبل حوالي سبع سنوات.

وأضافت هلا: طلبت من أمل حجازي أن تؤدي أغنية “من زمان”، داخل المحل، فلم تتردد بالغناء وأطربتنا بصوتها الجميل، وأعادتنا بالذاكرة إلى الفترة التي سبقت اعتزالها الفن.

إعلان الاعتزال

وكانت أمل حجازي اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في الرابع من سبتمبر 2017 وأعلنت ذلك عبر منشور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومما كتبته: “أعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًا هو من يتمنى لي السعادة الداخلية التي وصلت اليها الآن ليست كأي سعادة مررت بها من قبل جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة وهداني وهداكم جميعًا لحب الخير وطريق النور”.

وأشارت مصادر صحفية حينها إلى أن أمل حجازي سوف تتوجه إلى الإنشاد الديني والأغاني الاجتماعية. وطلبت من أحد المؤلفين في مصر، أن يكتب لها عدة أناشيد وأغانٍ دينية، تطرحها على فترات متباعدة خاصة مع المناسبات الدينية، وخلال شهر رمضان.

كشفت تقارير صحافية أن خلع #امل_حجازي للحجاب يعود لتعرضها العام الماضي لحادث سير مروّع وإصابتها بكسور وجروح عدة، استوجبت خضوعها لعمليات جراحية ووضع أسياخ وبراغٍ معدنية في قدمها. pic.twitter.com/yhmmsMbb3K — خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) March 2, 2024

سبب خلع أمل حجازي للحجاب

وفي 13 سبتمبر 2017 نشر خبير التجميل سامر خزامي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها وهي مرتدية الحجاب. وهي الصورة الرسمية الأولى بالحجاب، حيث يبدو أنها خضعت لجلسة تصوير، وقد ارتدت ملابس من تصميم حسين بظاظا.

ورداً على التساؤلات بخصوص نية الفنانة اللبنانية العودة إلى الفن نقلت مجلة “لها” الفنية عن مصادر مقرّبة من الفنانة أن أمل حجازي خلعت الحجاب العام الماضي، بعد تعرّضها لحادث سير مروّع وإصابتها بكسور وجروح عدة، استوجبت خضوعها لعمليات جراحية ووضع أسياخ وبراغٍ معدنية في قدمها”.

وأضافت المصادر أن “أمل حجازي لا تنوي العودة إلى الغناء في وقت قريب”.