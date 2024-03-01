كمين قاتل .. تفجير مبنى مفخخ على رؤوس قوة إسرائيلية شرق خانيونس

وطن – ذكرت مصادر إعلامية أن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة وقعت في كمين محكم شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث تمّ تفجير مبنى مفخخ بالقوة ما أوقع ما لا يقل عن 15 جندياً بين قتيل وجريح .

ونقل “التلفزيون العربي” عن مصادر تأكيدها مقتل وإصابة أكثر من 15 جنديا إسرائيليا جراء تفجير مبنى في قطاع غزة.

ولا زالت تفاصيل الحدث الذي وصف بأن قاسٍ جداً تخضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية، دون حديثٍ رسميّ إسرائيليّ عن التفجير.

في حين ذكر مراسلون في الميدان أنّ طائرات اجلاء إسرائيلية هبطت قرب بلدة القرارة في خانيونس فيما يبدو لإخلاء المصابين والقتلى في تفجير المبنى .

في السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مستشفى “سوروكا” في بئر السبع أنّ أكثر من 10 طائرات مروحية هبطت خلال الساعات الماضية تحمل مصابين من غزة .

ولم يصدر إعلان رسمي -حتى لحظة كتابة هذا الخبر- من جيش الاحتلال الاسرائيلي حول حيثيات التفجير وعدد وطبيعة الإصابات في صفوف جنوده.

والخميس، أعلنت كتائب القسام في بلاغاتٍ منفصلة عن سلسلة عمليات نفذها مقاتلوها في حي الزيتون بمدينة غزة .

وأعلنت القسام تفجير عيني نفقين مفخختين في قوات جيش الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون. كما أكدت تفجير مبنى تم تفخيخه مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح جنوب الحي.

في حين أعلنت تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة مكونة من 5 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح. بينما استهدف مقاتلو القسام 3 ناقلات جند ودبابة من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأكدت كتائب القسام أنها تواصل لليوم الـ 146 على التوالي، التصدي للقوات المتوغلة في عدة محاور.