“استرالية استحت وسعودية رقصت”.. ما كلمات أقذر أغنية شيطانية عرضت في الرياض؟ (فيديو)

وطن – عبرت أسرة أسترالية زارت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن استيائها من ما وصفته “أقذر أغنية شيطانية على الإطلاق” بسبب حجم الكلمات الإباحية فيها بعد أدائها ضمن فعاليات بوليفارد وورلد.

وتفاعل متابعون مع ما وصفوه الأغنية السيئة التي صدّرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المهرجان وهي أغنية “Unholy” للمغني سام سميث وتعني “غير المقدس، المدنس”.

وتحتوي الأغنية التي أطلقت بالساحات العامة وعلى الملأ في مهرجان بوليفارلد وورلد في الرياض على كلمات إباحية للغاية، وتعتبر أحد أغاني عبدة الشيطان.

🔴عائلة استرالية زارت المملكة مؤخراً، لكن الفتاة شعرت بالصدمة عند سماعها الأغنية التي يتم تشغيلها في بوليفارد الرياض، بوجود العائلات، وقالت إنها أقذر أغنية على الأطلاق، وتدعى "Unholy"، وتعني "غير المقدس، المدنس"، وتحتوي كلمات إباحية للغاية، وتعتبر أحد أغاني عبدة الشيطان👇 pic.twitter.com/J8HOofZ5Ht — مفتاح (@keymiftah79) March 1, 2024

إباحية برعاية محمد بن سلمان

وظهرت سيدة وهي تستمع إلى الأغنية ورغم أنها من الشخصيات المنفتحة إلا أن كمية الإباحية التي صدرها محمد بن سلمان من خلالها أثارت استياءها وأكدت قائلة: “هذا ليس مناسباً جداً”.

🔴مقطع من الأغنية البذيئة التي عرضتها إدارة #موسم_الرياض في ساحات البلويفار على مسامع العائلات👇 pic.twitter.com/9jEd37AJhn — مفتاح (@keymiftah79) March 1, 2024

وتقول كلمات الأغنية: “أمي لا تعلم أن أبي يصبح ساخناً في نادي التعري ويفعل شيئاً غير مقدس لقد جلس بينما كانت تسقطه كانت تفرقعه لقد وضعته ببطء” وتتحفظ وطن عن سرد باقي الكلمات المسيئة.

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وأطلقت تلك الأغنية في ساحات البلوريفار وعلى مسامع العائلات السعودية والأجنبية ما أثار حالة غضب في الأوسط المحلية التي لا يمكنها أن تعترض بحرية وإلا فمصير كل من يبدي أي امتعاض أو استياء التغييب في المعتقلات وفق ما أكده النشطاء.

استراليه استحت وسعودية رقصت — مستر بومباستيك 🥊 (@Tokgo69) March 1, 2024

استرالية استحت وسعودية رقصت

وعلق أحد المتابعين على الفيديو قائلاً: “استرالية استحت وسعودية رقصت” فيما كتب آخر ساخراً: ” كيف بدنا نتطور !! ونحقق رؤى ولي العهد”.

والا كيف بدنا نتطور !! ونحقق رؤى ولي العهد! — 𝓜𝓸𝓸𝓷𝓵𝓲𝓰𝓱𝓽 .़.٭ं*.٭.🍒 (@Wise_Woman_A) March 1, 2024

ولم يخل الأمر من تعليقات الذباب الإلكتروني ومنهم حمد العبودي الذي قال: “اي مهرجان ممكن يكون فيه اخطاء واجتهادات شخصيه وهذا اللي حصل بهذا الفيديو اللي اخذته وتركت كل شي جميل بالموسم”.

خطأ فردي من الشخص الي ماسك تشغيل المقاطع وانتم ما تبحثون الا عن الاخطاء هذي عشان النباح الا ان الخطأ هذا ما يؤثر ولا بشعره في مدى قوة الترفيه والنجاح فيما يُقدم من ترفيه بالسعودية pic.twitter.com/qBpUdOjvUC — nada alshamrani (@nadaalshamrani4) March 1, 2024

كذلك كتبت ندى: “خطأ فردي من الشخص الي ماسك تشغيل المقاطع وانتم ما تبحثون الا عن الاخطاء هذي عشان النباح الا ان الخطأ هذا ما يؤثر ولا بشعره في مدى قوة الترفيه والنجاح فيما يُقدم من ترفيه بالسعودية”.

وتؤكد تقارير إعلامية أن سلطات بن سلمان تحرص على التجسس على الزوار الدوليين وفرض قواعد صارمة للزي العام على المقيمين والزوار دون أي مشكلة مع مظاهر التعري والرقص.

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