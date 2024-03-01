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“استرالية استحت وسعودية رقصت”.. ما كلمات أقذر أغنية شيطانية عرضت في الرياض؟ (فيديو)

بقلم
"استرالية استحت وسعودية رقصت".. ما كلمات أقذر أغنية شيطانية عرضت في الرياض؟

وطن – عبرت أسرة أسترالية زارت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن استيائها من ما وصفته “أقذر أغنية شيطانية على الإطلاق” بسبب حجم الكلمات الإباحية فيها بعد أدائها ضمن فعاليات بوليفارد وورلد.

وتفاعل متابعون مع ما وصفوه الأغنية السيئة التي صدّرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المهرجان وهي أغنية “Unholy” للمغني سام سميث وتعني “غير المقدس، المدنس”.

وتحتوي الأغنية التي أطلقت بالساحات العامة وعلى الملأ في مهرجان بوليفارلد وورلد في الرياض على كلمات إباحية للغاية، وتعتبر أحد أغاني عبدة الشيطان.

إباحية برعاية محمد بن سلمان

وظهرت سيدة وهي تستمع إلى الأغنية ورغم أنها من الشخصيات المنفتحة إلا أن كمية الإباحية التي صدرها محمد بن سلمان من خلالها أثارت استياءها وأكدت قائلة: “هذا ليس مناسباً جداً”.

وتقول كلمات الأغنية: “أمي لا تعلم أن أبي يصبح ساخناً في نادي التعري ويفعل شيئاً غير مقدس لقد جلس بينما كانت تسقطه كانت تفرقعه لقد وضعته ببطء” وتتحفظ وطن عن سرد باقي الكلمات المسيئة.

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وأطلقت تلك الأغنية في ساحات البلوريفار وعلى مسامع العائلات السعودية والأجنبية ما أثار حالة غضب في الأوسط المحلية التي لا يمكنها أن تعترض بحرية وإلا فمصير كل من يبدي أي امتعاض أو استياء التغييب في المعتقلات وفق ما أكده النشطاء.

استرالية استحت وسعودية رقصت

وعلق أحد المتابعين على الفيديو قائلاً: “استرالية استحت وسعودية رقصت” فيما كتب آخر ساخراً: ” كيف بدنا نتطور !! ونحقق رؤى ولي العهد”.

ولم يخل الأمر من تعليقات الذباب الإلكتروني ومنهم حمد العبودي الذي قال: “اي مهرجان ممكن يكون فيه اخطاء واجتهادات شخصيه وهذا اللي حصل بهذا الفيديو اللي اخذته وتركت كل شي جميل بالموسم”.

كذلك كتبت ندى: “خطأ فردي من الشخص الي ماسك تشغيل المقاطع وانتم ما تبحثون الا عن الاخطاء هذي عشان النباح الا ان الخطأ هذا ما يؤثر ولا بشعره في مدى قوة الترفيه والنجاح فيما يُقدم من ترفيه بالسعودية”.

وتؤكد تقارير إعلامية أن سلطات بن سلمان تحرص على التجسس على الزوار الدوليين وفرض قواعد صارمة للزي العام على المقيمين والزوار دون أي مشكلة مع مظاهر التعري والرقص.

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وتصر السعودية على إقامة فعاليات الترفيه في المملكة وتنفق الملايين الباهظة من صندوق التنمية الثقافي السعودي دون اعتبار للدماء النازفة في غزة وهو ما يثير استياء آخر إضافياً من العرب والسعوديين أنفسهم.

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