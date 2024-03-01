“أهم امرأة عاشرتها”.. إعلامي سعودي يبكي على الهواء أثناء حديثه عن زوجته (فيديو)

وطن – غالب المحلل الرياضي والإعلامي السعودي “ماجد التويجري” دموعه وهو يتحدث عن زوجته الراحلة في أول ظهور إعلامي له بعد وفاتها.

وكان الإعلامي الرياضي ماجد التويجري فجع بوفاة زوجته نورة بنت صالح الضلعان التي ودعت الحياة بتاريخ 16 فبراير الماضي.

وكتب التويجري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي نورة بنت صالح الضلعان وسيتم الصلاة عليها اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.

انتقلت الى رحمة الله تعالى زوجتي نورة بنت صالح الضلعان وسيتم الصلاة عليها اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد الراجحي والدفن في مقبرة النسيم موقع العزاء https://t.co/5uzPzVggnP — ماجد التويجري (@Mtwaijari) February 16, 2024

قطعة من قلبي

وفي أول ظهور إعلامي له بعد رحيلها قال التويجري خلال مقابلة مع برنامج “كورة” على إحدى القنوات ذكر التويجري أنه وجد صعوبة في المجيء والظهور في البرنامج، ولكنه كما قال جاء بحثاً عن المزيد من الدعاء لزوجته، التي وصفها بأنها “قطعة من قلبه وأعظم إنسانة بالنسبة له”.

الله يرحمها ويغفر لها وعظم الله أجرك ويحسن عزاك ويلهمكم الصبر والسلوان https://t.co/bjiwfoIUgM — طارق العلي (@tareqalali67) March 1, 2024



وبينما كان يتحدث، بدت الدموع وهي تغالبه، وقال: “أسأل الله العظيم أن يتغمد زوجتي بالمغفرة والرحمة، وأن يجعل المسلمين والمسلمات يدعون لها بالمزيد”.

وتابع التويجري قائلاً: “ليس من السهل أن تفقد شريكة حياتك وشخصًا عزيزًا عليك. ولكن الحمد لله، تركت لي أبناءنا وأتمنى أن يكونوا بارين فيها وأن يرزقهم الله الصلاح”.

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راسب في التعبير

وعبر الإعلامي السعودي عن امتنانه لوجود امرأة عظيمة أخرى في حياته، وهي أم زوجته، وأشار إلى استمراره في تربية الأبناء معها بالطريقة التي تُرضي الله. وعزاءه في وجود شقيق زوجته” عبد الله” وشقيقاتها وأشقائه.

كما وجه التويجري الشكر لكل من وقف معه، قائلا:” أجد نفسي راسب في التعبير.. لأني أتكلم عن أهم امرأة عاشرتها.. أسال الله لها الرحمة والمغفرة.. وإن ربي يجمعني بها في جنات النعيم”.

واختتم حديثه والدموع في عيناه قائلا:” اللهم آمين”، قبل أن يطلب مقدم البرنامج الخروج لفاصل قصير.

تفاصيل صغيرة

وكان التويجري رثا زوجته بمقال نشره في موقع صحيفة الرياضية تحت عنوان “إلى الجنة يا نورة ” قال فيه “إن الحزن على نورة سيبقى هو الأكثر ألماً، والأكثر جرحاً، وأكثر ما ترك في النفس أثراً وتأثيراً”.

وأضاف: “ستبقى تلك المواقف وتلك التفاصيل الصغيرة خالدة في خيالي وذاكرتي وأراها كل يوم في وجوه أبنائي تركي وسلمان.. تركت لهما والدتهما في هذه الحياة السمعة الطاهرة، والتربية القويمة، ولحظات لن تنسى”.