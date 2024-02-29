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يُجيد 5 لغات ولديه 3 جنسيات.. من هو فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري الجديد؟!

بقلم
المدرب بيتكوفيتش

وطن- أزال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، الستار عن هوية المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الجزائري خلال الفترة القادمة ألا وهو فلاديمير بيتكوفيتش، خلفاً للمدرب السابق الجزائري جمال بماضي بعد إقالته على خلفية فشله في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة (X)، عن تولي المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، منصب تدريب المنتخب الجزائري الجديد لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

من هو المدرب فلاديمير بيتكوفيتش؟!

فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب كرة قدم بوسني كرواتي وسويسري، من مواليد ال15 من شهر أغسطس/ آب عام 1963 (60 عاماً)، أشرف على تدريب العديد من الأندية في الدوري الإيطالي والفرنسي لعل أبرزهم لاتسيو وبوردو، إلا أنه لم يسبق له تدريب أي من المنتخبات في القارة الأفريقية السمراء.

وسيتولى المدرب بيتكوفيتش مهمة تدريب المنتخب الجزائري لكرة القدم، خلفاً للمدرب الجزائري جمال بلماضي الذي أقصي من دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، ليتم بعدها فسخ التعاقد معه.

مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش
مدرب المنتخب الجزائري الجديد فلاديمير بيتكوفيتش
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يجيد 5 لغات ويمتلك 3 جنسيات

ويمتلك مدرب المنتخب الجزائري الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، 3 جنسيات وهي البوسنية الأم والسويسرية والكرواتية، كما ويجيد التحدث 5 لغات وهي الإنجليزية والكرواتية والإيطالية والألمانية والروسية.

بدأ مسيرته في عالم تدريب كرة القدم عام 1997 من بوابة نادي بيلينزونا السويسري، ليدرب العديد من الأندية في الدوري السويسري والإيطالي والفرنسي، كما وتولى تدريب منتخب سويسرا وتحقيق الإنجاز التاريخي معه خلال الفترة ما بين 2014- 2021.

لم يتوج طوال مسيرته التدريبية سوى بلقب وحيد، وهو كأس إيطاليا مع فريق لاتسيو  على حساب روما في موسم 2012-2013، بعد التغلب عليه بهدف نظيف دون رد.

ولم يكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تفاصيل عقد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الذي سيتولى تدريب المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) ومدة التعاقد معه.

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