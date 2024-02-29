هل تُجبر تايلور وارد زوجها رياض محرز على تصوير هذه المقاطع؟ (شاهد)

وطن – تداول معجبو نجم نادي مانشستر سيتي السابق والأهلي السعودي الحالي الجزائري رياض محرز، مقطع فيديو طريف ومثير للجدل في ذات الوقت وهو يمازح زوجته الحسناء “تايلور وارد” من محل إقامتهما في السعودية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، قد انتقل من ناديه الشهير إلى نادي الأهلي السعودي في يوليو الماضي، بصفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني.

وفي مقطع الفيديو المتداول بدا رياض محرز إلى جانب زوجته وهو يساعدها في روتينها اليومي للشعر ويتمازحان، لكنه ظهر متأففا في ذات الوقت.

رياض محرز و زوجته 🥹💕

pic.twitter.com/h3GcuL4s68 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) February 28, 2024

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا وردود أفعال مختلفة بين جمهور رياض محرز، وذهب البعض للقول بأنه متأفف من هذه المقاطع وأنها يجبر نفسه على فعلها حتى لا يغضب زوجته.

وفي هذا السياق علق مغرد باسم محمود “واضح مجبور يصور”.

ودون آخر:”عموما انا لو كنت مكان محرز هتبقى تعابير وشي نفسه بالضبط”.

وقال “أحمد”:”ما قصر صبر وما انجلط ما اظن احد بيجلس ويعطي وقت للسوالف ذي مع مرته ، اشوفها تضييع وقت وجهد وسبب اكتئاب”.

رأي زوجة محرز بالعيش في المملكة

وكانت زوجة رياض محرز، تايلور وارد، قد كشفت في لقاء مع صحيفة “ديلي ميل” عن رأيها الحقيقي بالعيش في المملكة العربية السعودية.

وانتقل الزوجان مؤخراً إلى هناك بعد أن عقد محرز (33 عاماً) عقدا مربحا مع نادي الأهلي السعودي.

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وتزوج الزوجان للمرة الثانية في حفل قانوني في لندن في، سبتمبر، من العام الماضي.

وتبادل الزوجان عهودهما في فندق The Londoner Hotel في العاصمة بحضور أقرب أصدقائهما وعائلتهما، بعد أن تزوجا سابقاً في حفل إسلامي في يناير 2022.

وساعد محرز السيتي على تحقيق 10 ألقاب رئيسية خلال 5 مواسم قضاها مع النادي، لكنه ظل على مقاعد البدلاء دون لعب في نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.