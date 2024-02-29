عقوبة رونالدو بعد حركته البذيئة أمام جماهير الشباب السعودي (فيديو)

وطن- أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، فرض عقوبة على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، بعد حركته البذيئة والغير أخلاقية أمام أنظار جماهير الشباب السعودي الأسبوع الماضي.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة (X)، فرض عقوبة بإيقاف اللاعب كريستيانو رونالدو لمباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع إلزام اللاعب بسداد غرامة مالية تقدر ب10 ألاف ريال سعودي.

عقوبة رونالدو

وأضاف البيان، ” قرار عقوبة رونالدو يشمل سداد مبلغ 20 ألف ريال سعودي لنادي الشباب السعودي، يتمثل تكاليف رسوم شكوى النادي”.

وتابع، ” قبول شكوى نادي الشباب السعودي ضد كريستيانو رونالدو، بعدما ثبت أن اللاعب قد خالف المادة رقم (1-57)، من لائحة لجنة الانضباط التي ينص عليها الاتحاد السعودي”.

وختم البيان، ” هذه العقوبة غير قابلة للطعن أو الاستئناف عليها، وفق المادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي”.

وكان رونالدو قد وجه حركة غير أخلاقية أمام جماهير نادي الشباب السعودي من داخل أرضية الملعب مع نهاية المباراة، بعد استفزازهم بالهتاف باسم النجم الأرجنتيني ” ليونيل ميسي”.

عاجل… لجنة "الانضباط" تتجه لإيقاف لاعب النصر "كريستيانو رونالدو" مباراتين وغرامة مالية بسبب سلوك غير رياضي.

(الرياضة) pic.twitter.com/pimWOZiauC — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 26, 2024

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وحقق النصر السعودي الفوز المثير على نظيره الشباب، في المباراة الماضية بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في قمة منافسات الدوري السعودي روشن.

النصر السعودي

ويستعد النصر السعودي لمباراة قوية قادمة أمام الحزم، الخميس، في افتتاح منافسات الجولة ال22 من الدوري السعودي الممتاز روشن.

ويحتل فريق النصر السعودي وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 52 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر الهلال برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.