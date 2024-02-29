شروق ابنة الضابط ابتزتها بصور حساسة.. قصة انتحار طالبة العريش نيرة صلاح التي هزت مصر

وطن – ضجّت مواقع التواصل في مصر بهاشتاغ حمل اسم “حق طالبة العريش”، حيث كشف عن جريمة ابتزاز إلكتروني تعرضت لها طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش تدعى “نيرة صلاح” أدى لانتحارها بمادة سامة.

الحادثة المأساوية تعيد إلى الأذهان ما حصل للشابة المصرية “بسنت شلبي” التي انتحرت قبل سنوات، بعد أن قام شاب بتهديدها بصور لها كانت بحوزته.

ابحث سوف تجد وراء كل مصيبة #ضابط_شرطة او خيش

انتحار نيرة بجامعة العريش

بعد تهديدها بنشر صور لها

قامت بتصويرها زميله لها

بنت ضابط شرطة

لجأت لوكيل الكليه

للأسف

الكل خاف و كش من ضابط الشرطة

حتى الجامعة لم تتخذ إجراء

الله يرحمها بعد نيرة بجامعة المنصورة

للأسف

اللي بعده pic.twitter.com/gSjTWZVqv1 — دكتور مهندس صلاح الدين (@Salah_Eldin2010) February 29, 2024

وفي تفاصيل الحادثة الجديدة التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فإن طالبة من مدينة المنصورة تدعى “نيرة صلاح” وتدرس بكلية الطب البيطري جامعة العريش، تعرضت لابتزاز إلكتروني وتهديدات بنشر صور عارية لها من قبل أصدقاء لها وصديقة منهم ابنة ضابط شرطة.

الأمر الذي أدخل نيرة صلاح بحالة نفسية سيئة ودفعها إلى تناول مادة سامة نقلت على إثرها إلى المستشفى وتوفيت فور وصولها، متأثرة بإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

موعودين كل كام شهر كده نصحى على تفاصيل حدوتة سخيفة بتخلّيك تشوف إن فيه ناس عايشين وسطنا عادي وهما محتاجين إعادة تأهيل في كل حاجة.. البنت اللي في الصورة دي اسمها “نيرة”.. عمرها 19 سنة وبتدرس في كلية الطب البيطري جامعة العريش.. “نيرة” حصل خلاف بسيط بينها وبين زميلة ليها زى اللي… pic.twitter.com/1E3uGcA6ae — Tamer Abdo Amin (@tamerabdoamin) February 29, 2024

صور حساسة هُددت بها نيرة من قبل ابنة الضابط

وتشير التقارير إلى أن زميلتها في الغرفة بالتواطؤ مع زميل لها، استغلت خصوصيتها من خلال التقاط صور حساسة والتهديد بنشرها دون موافقتها.

ووفق صحف مصرية تداول النشطاء صور لطالبة العريش نيرة صلاح، وصور أخرى للمتسببين في ابتزازها وإقدامها على تناول مادة سامة غير معلومة، حسب تقرير مستشفى العريش العام. وقالوا إن من بين المبتزين ابنة ضابط شرطة.

بتقولها “أنا اسفة على حاجة ماعملتهاش”،

عاشت كميه قهر و وجع قبل ما تموت مش طبيعي.

نيرة منتحرتش زي ما بيتقال نيرة اللّٰه يرحمها ويلطف بأهلها ماتت مقهوره و مقتوله ومغدور بها.#حق_طالبة_العريش pic.twitter.com/r8CYyywYZ6 — نُسَيبة. (@_Nosayba_) February 29, 2024

وتداول الرواد محادثات بين الطلبة تؤكد أن شخصين من أصدقائها هددوها في حالة عدم اعتذارها سيتم نشر صور خاصة لها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد الطلاب زملاء الفتاة أن زميلتها وتدعى شروق وخطيبها أعلنا عبر مجموعات على مواقع التواصل نشر صور عارية للطالبة، وحددا توقيتا معينا لنشر الصور على أمل ان تستجيب الفتاة لابتزازهم، لكنها لم تتحمل وفوجئ الجميع بنقلها إلى المستشفى ووفاتها.

“أنتِ مش قد شروق دي باباها ظابط ” هذا نص ماقاله

حاتم محفوظ وكيل جامعة الطب البيطري في العريش ده المسؤول في مصر الساكت عن الحق وما اكثرهم فى مصر، وسأقوم بنشر تفاصيل اكثر عن هذه القضية لاحقا، حقك راجع يا نيرة إن شاء الله #حق_طالبة_العريش pic.twitter.com/76UODuu4Ai — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) February 29, 2024

نفي واقعة الانتحار

وبينما ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بقصة انتحار الطالبة 19 عاماً نفى ابن عم لها إقدامها على الانتحار، مؤكداً أنها لم تتناول حبة الغلة كما نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأعلن ابن عم نيرة صلاح، أنها لم تتوفى نتيجة تناولها حبة الغلة وأن ابنة عمه ظلت 8 ساعات تصارع الموت بينما حبة الغلة لا تستغرق ساعة واحدة.

دي صور شروق المجرمه اللي صورت صاحبتها في الحمام علشان تفضحها

دي المجرمه اللي اتسببت في انتحار نيره . #حق_طالبة_العريش#حق_طالبة_العريش pic.twitter.com/O9XTBJN5fT — ديدو ‏ (@Dorktya) February 29, 2024

تقرير المشفى

وكشف تقرير مستشفى العريش العام عن وصول نيرة صلاح محمود، 19 عاما، إلى المستشفى، مساء السبت الماضي مصابة باضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف ناتج عن تناولها مادة سامة غير معلومة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية إلا أنها فارقت الحياة.

وأطلق النشطاء حملة إلكترونية للمطالبة بحق الطالبة، ومحاسبة المتورطين بابتزازها والإساءة لها، والذين دعوها لإنهاء حياتها بتناول مواد سامة مجهولة، وجاءت هذه الحملة تحت عنوان “حق طالبة العريش”.

نيرة حصل بينها هي و صديقتها شروق كمال في السكن مشاده كلامية تقوم البنت تصورها و هي في الحمام و بعدها تبعت صورها لصاحبها و تبتدي شروق و حبيبها اللي اسمه طه محمد يبتزو البنت بأنهم يهددوها بالفضيحه علي جروب الدفعه قدام الكل و من كتر الفجر طه عمل فوت الفضيحه تبقي يوم الجمعة ولا السبت… pic.twitter.com/PFqm52hu5h — ديدو ‏ (@Dorktya) February 29, 2024

وفيما لن ترد معلومات عن اعتقال المتسببين بوفاة الفتاة تشير نصوص القانون المصري إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حالة تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس، إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

اهلها عاوزين حقها .. صحيح هما غلابة زي عموم الشعب لكن من دلوقتى كلنا اهلها .. #حق_نيره مش هيضيع واللي اتسببوا فى موتها هيتحاسبوا سواء المجرمة شروق اوالمجرم صاحبها او وكيل الكلية العرص .. ضموا على بعض 💪💪#حق_طالبة_العريش #حق_نيرة_طالبة_العريش #محاسبة_حاتم_محفوظ pic.twitter.com/dxnQfdb6Zg — المكســيكي (@JAN25012011) February 29, 2024

يذكر أن مصر شهدت قبل سنوات واقعة مماثلة صدمت الرأي العام حيث قرر النائب العام إحالة 5 متهمين للجنايات في قضية انتحار فتاة الغربية بسنت خالد شلبي.