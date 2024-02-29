حسين ياسين يُعلق على مساعدات الأردن لإغاثة أهل غزة من الجوع بهذه التغريده (صور)

وطن- عبر الإعلامي الرياضي اللبناني حسين ياسين، مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية عن استيائه من طريقة تقديم الأردن مساعدتها بالإنزال الجوي لإغاثة أهل غزة من الجوع، إثر حرب الإبادة المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم ال147 على التوالي.

وقال حسين ياسين في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، بشأن مساعدات الإنزال الجوي الأردني لإغاثة أهل غزة من الجوع، ” 30 ألف شهيد .. ثم رموا لهم بعض المساعدات في البحر..”.

تضامن حسين ياسين مع غزة

وعبر الكثير من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، من طريقة تقديم الأردن مساعداتها عبر الإنزال الجوي لإغاثة أهل غزة من الجوع نتيجة الحصار الشامل المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعجز الدول العربية بالضغط بقوة لإدخال المساعدات عبر معبر رفح البري.

ويواصل مراسل بي إن سبورتس حسين ياسين، تضامنه مع أهل فلسطين في غزة، منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على أعقاب العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية تجاه المستوطنات المحتلة عام 1948 والمحاذية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي عشرات الألاف من المجازر بحق المدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة في كافة مناطق قطاع غزة، كان آخرها مجزرة دوار النابلسي جنوب غرب مدينة غزة، خلال انتظارهم دخول المساعدات من الدقيق (الطحين)، ارتقى على إثرها العشرات من الشهداء ومئات من الجرحى.

30 الف شهيد… ثم رموا لهم بعض المساعدات في البحر…. pic.twitter.com/GYY67kGQdy — حسين ياسين – Hussein Yassin (@HusseinY22) February 28, 2024

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى نحو 30 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وجرح ما يزيد عن 69 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.