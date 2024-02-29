تحليل يكشف عن مجموعات مرتزقة أجانب يشاركون في الحرب على غزة بينهم أمريكيون وأوكرانيون

وطن – كشفت منصة إيكاد، عن معلومات جديدة بخصوص شركة المرتزقة الأمريكية “FOG” التي يشارك عناصرها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشفت المنصة، عبر عمليات تحليل معمقة لحساب الشركة على إنستغرام، عن شبكة واسعة من المجموعات العاملة تحت لوائها، وعن صور وجنسيات مقاتلي تلك المجموعات.

#تحقيقات🧵| استكمالًا لسلسلة تحقيقنا حول شركة المرتزقة الأمريكية “FOG” التي كشفنا من قبل عن مشاركة عناصرها في حرب غزة، إيكاد وعبر عمليات تحليل معمقة لحساب الشركة على إنستغرام تكشف النقاب عن شبكة واسعة من المجموعات العاملة تحت لوائها، وعن صور وجنسيات مقاتلي تلك المجموعات. 📍لنبدأ… pic.twitter.com/aFUSrG9bpZ — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

وخلال تحليل حساب المجموعة العسكرية الأمريكية “FOG” على إنستغرام، رصدت المنصة نشاطًا ملحوظًا ومتكررًا على منشورات من قِبل مجموعة حسابات معينة بشكل لافت للنظر.

ومن خلال فحص دقيق لمحتوى تلك الحسابات وتحليل تعليقاتهم وتفاعلاتهم، تبيَّن أن عديدًا منهم بالفعل أعضاء ومقاتلون ينتمون إلى شركة “FOG”.

🔻خلال تحليلنا لحساب المجموعة العسكرية الأمريكية "FOG" على إنستغرام، رصدنا نشاطًا ملحوظًا ومتكررًا على منشوراته من قِبل مجموعة حسابات معينة بشكل لافت للنظر. 🔻ومن خلال فحص دقيق لمحتوى تلك الحسابات وتحليل تعليقاتهم وتفاعلاتهم، توصلنا إلى أن عديدًا منهم بالفعل أعضاء ومقاتلون… pic.twitter.com/XrfaUBm3VU — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

خريطة دقيقة للمرتزقة

وبالتعمق في تحليل تلك الحسابات عبر استخدام أدوات تحليل شبكي رقمي متطورة، تم تحديد الحسابات الشخصية لأكثر من 120 عضوًا في شركة “FOG”.

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ورسمت الخريطة، خريطة أكثر دقة وشمولية للمجموعات العسكرية التي تعمل تحت مظلة “FOG”، والتي وصل عددها حتى كتابة هذه السطور إلى نحو 11 مجموعة قتالية.

🔻بالتعمق في تحليل تلك الحسابات عبر استخدام أدوات تحليل شبكي رقمي متطورة، استطعنا تحديد الحسابات الشخصية لأكثر من 120 عضوًا في شركة "FOG". 🔻ورسمنا خريطة أكثر دقة وشمولية للمجموعات العسكرية التي تعمل تحت مظلة "FOG"، والتي وصل عددها حتى كتابة هذه السطور إلى نحو 11 مجموعة قتالية.… pic.twitter.com/j9PEKl2IPc — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

وأولى هذه المجموعات تُدعى “Masada”، التي يقودها “فيكتور فريدمان”، وتشارك في الحرب على غزة، وتضم نحو 15 عضوًا على الأقل من جنسيات مختلفة؛ أوروبية وأوكرانية وجنسيات أخرى.

🔻أولى هذه المجموعات تُدعى "Masada"، التي سبق أن تحدثنا عنها وعن قائدها "فيكتور فريدمان"، وكشفنا عن مشاركتها في حرب غزة. 🔻تلك المجموعة تضم نحو 15 عضوًا على الأقل من جنسيات مختلفة؛ أوروبية وأوكرانية وجنسيات أخرى. pic.twitter.com/Hdw2zmcpcp — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

والمجموعة الثانية تُدعى “Titan Group”، حيث تم الوصول إلى صور 9 أعضاء منها، اتضح أن جميعهم أمريكيو الجنسية.

🔻المجموعة الثانية تُدعى "Titan Group"، واستطعنا الوصول إلى صور 9 أعضاء منها، اتضح أن جميعهم أمريكيو الجنسية. (تحديث الصور بناء على الملف) pic.twitter.com/ITaWNt5t7U — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

والمجموعة الثالثة تُدعى “Task Force Eagle”، حيث حلّلت المنصة حسابها على إنستغرام ووصلت إلى صور 15 عضوًا من أصل 21، وغالبيتهم يحملون الجنسية البريطانية.

🔻المجموعة الثالثة تُدعى "Task Force Eagle"، وتمكنّا من خلال تحليل حسابها على إنستغرام والوصول إلى صور 15 عضوًا من أصل 21، غالبيتهم يحملون الجنسية البريطانية. pic.twitter.com/0MsjYy6K0N — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

وكشف التحليل، عن مجموعة تُدعى “Sierra Group 10″، وحددنا صور 5 من أعضائها، أبعضهم أمريكيون وآخرون من جنسيات أخرى.

🔻كشفنا أيضًا عن مجموعة تُدعى "Sierra Group 10"، وحددنا صور 5 من أعضائها، أبعضهم أمريكيون وآخرون من جنسيات أخرى. pic.twitter.com/2pxFW1v4xR — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

كما تبين أن هناك مجموعة أخرى تعمل تحت مظلة “FOG” تُدعى “Black Dagger”، ومن خلال حسابها على إنستغرام كشفنا صور 9 من أصل 11 عضوًا، غالبيتهم بريطانيون.

🔻مجموعة أخرى تعمل تحت مظلة "FOG" تُدعى "Black Dagger"، ومن خلال حسابها على إنستغرام كشفنا صور 9 من أصل 11 عضوًا، غالبيتهم بريطانيون. pic.twitter.com/FizEpiahuO — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

وأظهر التحليل كذلك مجموعة تُدعى “TF Dagger” مرتبطة بشركة “FOG”، وتم كشف صور 11 من أصل 18 عضوًا بها، واللافت هنا أن غالبيتهم يحملون جنسيات أوكرانية وأمريكية.

🔻التحليل أظهر لنا كذلك مجموعة تُدعى "TF Dagger" مرتبطة بشركة "FOG"، وتمكنّا من كشف صور 11 من أصل 18 عضوًا بها، واللافت هنا أن غالبيتهم يحملون جنسيات أوكرانية وأمريكية. pic.twitter.com/4Aal1khmCN — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

وهناك أيضًا مجموعة قتال فرنسية تُدعى “PLS Airsoft Team”، وحددنا صور 9 من أعضائها الفرنسيين، ومجموعة قتالية تُدعى “Atlantic Raid Force” تضم مقاتلين أمريكيين ومن جنسيات أخرى.

🔻هناك أيضًا مجموعة قتال فرنسية تُدعى "PLS Airsoft Team"، وحددنا صور 9 من أعضائها الفرنسيين. 🔻ومجموعة قتالية تُدعى "Atlantic Raid Force" تضم مقاتلين أمريكيين ومن جنسيات أخرى. pic.twitter.com/7FCmsTbci7 — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

وكشفت المنصة، عن مجموعة “Ranger Group” التي تضم مقاتلين، تبيّن من خلال تحليل حساباتهم وتفاعلاتهم أنهم مرتبطون بأشخاص بريطانيين.

🔻كما كشفنا عن مجموعة "Ranger Group" التي تضم مقاتلين، تبيّن من خلال تحليل حساباتهم وتفاعلاتهم أنهم مرتبطون بأشخاص بريطانيين. pic.twitter.com/V75rsJvN8V — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

وجرى التوصل أيضًا إلى مجموعة أخرى تُدعى “Charly Team”، تضم مقاتلين أمريكيي الجنسية، ومجموعة “Task Force Bravo” التي يرتبط مقاتلوها بأشخاص بريطانيين.

🔻توصلنا أيضًا إلى مجموعة أخرى تُدعى "Charly Team"، تضم مقاتلين أمريكيي الجنسية، ومجموعة "Task Force Bravo" التي يرتبط مقاتلوها بأشخاص بريطانيين. pic.twitter.com/YbjltTIjRX — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

وخلص التحليل، إلى أن شركة “FOG” للمرتزقة تضم تحت لوائها جماعات قتالية أخرى، وهذه الجماعات تضم في صفوفها أفرادًا أمريكيين أو من جنسيات أخرى من دول حليفة لواشنطن، مثل فرنسا وبريطانيا وأوكرانيا.

🔻خلاصة التحليل أن شركة "FOG" للمرتزقة تضم تحت لوائها جماعات قتالية أخرى، وهذه الجماعات تضم في صفوفها أفرادًا أمريكيين أو من جنسيات أخرى من دول حليفة لواشنطن، مثل فرنسا وبريطانيا وأوكرانيا. pic.twitter.com/rWzdqNKL7l — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 28, 2024

المرتزقة في صفوف جيش الاحتلال

وعلى مدار الحرب الإسرائيلية على غزة، جرى الكشف عن مشاركة مرتزقة أجانب للقتال إلى جانب قوات الاحتلال في غزة.

وسبق أن كشفت صحيفة “إل موندو” الإسبانية أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي جنّد مرتزقة أوروبيين للقتال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وأكد أحد المرتزقة الإسبان بيدرو دياز فلوريس للصحيفة أنّه يقاتل في قطاع غزة بأوامر من جيش الاحتلال.

وأشار إلى أنّ شركة عسكرية خاصة تدعم إسرائيل هي التي جنّدته للقتال في صفوف جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أنّه تلقّى مكالمة هاتفية من “رفيق سلاح سابق” أخبره بأنّ “الإسرائيليين يبحثون عن أشخاص لديهم سجل عسكري جيد”.

وأوضح فلوريس الذي قاتل ضد القوات الروسية في الحرب على أوكرانيا، أنّ جيش الاحتلال يدفع أموالًا طائلة ويقدّم معدّات متطوّرة لهم.