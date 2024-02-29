أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد عقوبة إيقافه وفرض غرامة مالية عليه (صور)

وطن- وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهيره ومتابعيه بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي، بعد عقوبة إيقافه وفرض غرامة مالية عليه على خلفية حركته الغير أخلاقية تجاه جماهير الشباب في الدوري السعودي الممتاز.

ونشر البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يمارس التدريب في الصالة الرياضية للنادي، معلقاً عليها: ” كريستيانو لا يستطيع التوقف”.

رسالة رونالدو إلى جماهيره

وجاء رسالة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فرض لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة بحق اللاعب، بالإيقاف لمباراة واحدة وفرض غرامة مالية تقدر ب30 ألف ريال سعودي، على خلفية حركته الغير رياضية تجاه جماهير نادي الشباب السعودي.

وغاب البرتغالي رونالدو عن مباراة النصر أمام الحزم، الخميس، في منافسات الجولة ال22 من الدوري السعودي الممتاز، حيث اكتفى الدون بمشاهدتها من المدرجات.

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غياب رونالدو عن مباراة النصر والحزم

وتعادل فريق النصر في غياب رونالدو للإيقاف أمام نظيره الحزم، برباعية ثمينة لكليهما في مباراة مثيرة وقوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري السعودي على ملعب ( الأول بارك).

وسجل رباعية النصر، هاتريك البرازيلي تاليسكا في الدقائق 31 من ركلة جزاء و61 وال71، والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة ال90+4 من ركلة جزاء.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 كريستيانو رونالدو أمام جمهور الشباب بعد نهاية اللقاء !!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/3et1DPnYH7 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 25, 2024

بينما سجل الفريق المنافس الحزم رباعية التعادل في المباراة، عن طريق اللاعبين أحمد آل محميد في الدقيقة ال53 وتوزي في الدقيقة ال66 وفايز سيلماني في الدقيقة ال84 وباولو ريكاردو في الدقيقة ال99 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

ويحتل فريق النصر في المركز الثاني الوصيف من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف المتصدر الهلال بفارق 6 نقاط برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.