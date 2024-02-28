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نجيب ساويرس يدعو لمباراة كرة قدم مختلطة لتعزيز “الوحدة الوطنية في شهر رمضان”

بقلم
نجيب ساويرس يدعو لمباراة كرة قدم مختلطة لتعزيز "الوحدة الوطنية في شهر رمضان"

وطن – دعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لما أسماه “ماتش وحدة وطنية” في شهر رمضان وفق تعليق له على مقطع فيديو يظهر رجال دين مسيحيين ومسلمين يلعبون كرة القدم في مصر.

وقال ساويرس بعد إعادة نشره مقطع مصور في أسوان على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي إكس: “عايزين ماتش كده وحدة وطنية.. فريقين مختلطين رمضان كريم”.

وذكر رجل الأعمال المصري متابعاً تعليقه الذي بدى أقرب للسخرية: “فريق مختلط اهلاوي قسس وشيوخ قصاد فريق زمالكاوى قسس وشيوخ.. ايه رأيكم؟”.

تفاعل الرواد مع تعليق نجيب ساويرس

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل متباين مع تعليق رجل الأعمال المصري ومنهم من كتب: “كورة ايه يا عم نجيب اعمل موائد رحمان الناس كلها تاكل مسلم ومسيحي مش كورة وهلس محدش منه مستفيد”.

ورد رجل الأعمال المصري على المعلق قائلا: “ولما بعمل ما بمعلنش علشان دي الاصول فانت مش هتعرف والكورة بتسلي الصوم فرمضان .. بس شكلك ملكش”، حسب قوله.

نصيحة ساويرس

وكان نجيب ساويرس قد وجه نصيحة بتصريحات تلفزيونية إلى كل إنسان يملك ثروة داعياً إياه بالاستثمار في الذهب والعقار.

وقال ساويرس خلال تصريحات تلفزيونية على قناة الحدث اليوم: “لو معاك 100 جنيه على سبيل المثال، فمن الأفضل أن تستثمر 25% في الذهب و25% في العقار”.


وأضاف: “على مالك الثروة مواصلة الاستثمار بـ 25% من ماله في الزراعة أو شركة تعمل في المنتجات الزراعية، والحفاظ على الـ 25% المتبقية كسيولة للاستخدام في أوقات الأزمات”.

يذكر أن ساويرس وجه الشكر للإمارات بعد توقيع صفقة “مشروع رأس الحكمة” بين القاهرة وأبوظبي وأعرب عن أمله في أن تعي القيادة المصرية أن “هذه الفرصة الأخيرة” لتغيير المسار حسب قوله.

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