مأساة لعشيقة دودي الفايد السابقة!

وطن – تعرّضت عشيقة دودي الفايد، رجل الأعمال المصري، الذي توفي بحادث سيارة في باريس في 31 آب / أغسطس 1997، مع الأميرة ديانا، لمأساة “صعبة”.

عشيقة دودي الفايد السابقة

وفَقَدَتْ “لويز ديربوش”، التي كانت على علاقة بـ دودي الفايد في الثمانينات، ابنتها، “آنابيل ديليكاتا”، التي عثر عليها ميتة في مقاطعة “ساسكس” في الجنوب الشرقي لإنجلترا، الشهر الماضي، بعد فترة قصيرة من عيد ميلادها الثامن والثلاثين.

وأكد متحدث باسم العائلة أنّ “آنا” توفيت بشكل مأساوي في المنزل، قائلاً وهوي يبكي: “أنا مدمر”، “كانت أروع ابنة محبة. إنه أمر فظيع لا يوصف بالكلمات”.

ومما زاد الشعور بالمأساة أن جيمس كارتلاند اجتمع مع ابنته “آنا” في عام 2021 للمرة الأولى منذ 23 عامًا بعد انفصاله عن والدتها “لويز ديربوش”. وفق ترجمة وطن عن صحيفة “dailymail” البريطانية

دودي الفايد والأميرة ديانا

يذكر أنّ عماد الدين محمد عبد المنعم فايد، المعروف باسم دودي الفايد كان ابن الملياردير المصري محمد الفايد.

بدأ دودي الفايد عام 1997، علاقة عاطفية مع ديانا “أميرة ويلز”.

في ساعات الصباح من 31 آب / أغسطس 1997، توفيت ديانا وفايد في حادث سيارة في نفق جسر ألما في باريس.

كان الاثنان قد توقفا في باريس في طريقهما إلى لندن، بعد أن أمضيا تسعة أيام معا في عطلة في الريفييرا الفرنسية والإيطالية على متن يخت عائلة الفايد.

استنتجت تحقيقات الشرطة الفرنسية والبريطانية إلى أن السائق هنري بول كان يقود السيارة تحت تأثير الكحول والمخدرات.

يعتقد أيضا أن المصورين الصحفيين الذين لاحقوا فايد وديانا قد ساهموا في الحادث.

ادعى والد دودي محمد الفايد أنهما قد تم اغتيالهما من قبل عملاء جهاز الاستخبارات البريطاني.

وقال المتحدث السابق باسم فايد “مايكل كول” أن الزوجين قد كانا مخطوبين قبل وفاتهما.