“قتلى وأشلاء”.. حدث أمني صعب في غزة ومناشدة للإسرائيليين بالدعاء للجنود (فيديو)

وطن – تناقلت وسائل إعلام عبرية معلومات غير كاملة عن حدث أمني وصفته بالصعب وقع في غزة، لافتة إلى كمين نصب لقوات الاحتلال في “حي الزيتون” أسفر عن سقوط قتلى ومصابين دون ذكر طبيعة هذا الكمين، فيما تبنت “سرايا القدس” العملية وكشفت التفاصيل.

الإعلام العبري لفت إلى أن قوة صهيونية وقعت في كمين شرق غزة، وانتشر فيديو لمركبات الإسعاف والمروحيات تُجلي كامل أفراد القوة الإسرائيلية “قتلى وجرحى”.

إعلام إسرائيل يشير لحدث أمني صعب في غزة

حيث هبطت مروحيات 669 للإنقاذ من جديد في عدد من مستشفيات الداخل المحتل حيث كانت محملة بالقتلى والمصابين من الجنود في حدث خطير حصل في قطاع غزة، وفق ما ذكره الإعلام العبري.

🔻إعلام العدو :حدث أمني صعب جداً في غزة ونقل جنود قتلى وأشلاء الى مستشفيات الداخل pic.twitter.com/lLUs2RS87B — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 27, 2024

من جانبه تحدث موقع “أخبار إسرائيل” العبري، عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 جنود في حدث صعب بغزة.

كمين في حي الزيتون

الأخبار المتداولة في وسائل التواصل العبرية بين المستوطنين تفيد بحدوث حدث أمني صعب، وانتشار دعوات بين المستوطنين تحثهم على الدعاء للجنود.

ويدور الحديث عن وقوع قوة عسكرية إسرائيلية في كمين للمقاومة في منطقة حي الزيتون وأن القتلى والجرحي في صفوف الاحتلال بالعشرات.

سرايا القدس تتبنى

من جانبها أصدرت كتائب “سرايا القدس” بيانا قالت فيه: في عملية هندسية معقدة، أوقعنا قوة بجيش الاحتلال بين قتيل وجريح في كمين محكم داخل مبنى تم تفخيخه باستخدام صاروخ طائرة F16 أطلقه الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجر.

#عاجل | سرايا القدس تعلن إيقاع قوة تابعة لجيش الاحتلال بين قتيل وجريح في كمين داخل مبنى مفخخ باستخدام صاروخ إسرائيلي استهدف جنوب حي الزيتون بمدينة #غزة لم ينفجر — عربي بوست (@arabic_post) February 27, 2024

وتابع البيان موضحا:”حيث عمل مهندسونا على تفعيل هذا الصاروخ وتفجيره بالقوة في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

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ويتزامن ذلك مع اليوم الـ144 للعدوان على غزة بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على رفح وخان يونس جنوبي القطاع، ودير البلح في الوسط، الأمر الذي تسبب في سقوط شهداء وجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أيضا عن سلسلة من العمليات التي استهدفت بها جنود الاحتلال وآلياته جنوب حي الزيتون وشرقه في مدينة غزة.