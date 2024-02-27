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سياسي مصري يفتح النار على إدارة قناة مصرية بإسطنبول ويحذر موظفيها من أيمن نور!

بقلم
سياسي مصري يفتح النار على إدارة قناة مصرية بإسطنبول ويحذر موظفيها من أيمن نور

وطن – هاجم السياسي المصري عمرو عبدالهادي إدارة قناة الشرق المصرية ورئيس تحريرها أيمن نور ومديرها دعاء حسن بتغريدة له على منصة إكس محذراً موظفين مما وصفها مخططات “النصاب”.

ويصف عبدالهادي نفسه على منصة إكسة بالسياسي الليبرالي وعضو جبهة الضمير والجمعية التأسيسية للدستور ووكيل مؤسسي الحزب الديمقراطي.

وبتغريدة له على ذات المنصة كتب عمرو: “الى موظفي قناة الشرق احذروا المزور ايمن نور رئيس تحرير القناة ودعاء حسن مدير القناة يخططان لغلق القناة دون اعطائكم مستحقاتكم”.

عمرو عبدالهادي يهاجم إدارة قناة الشرق المصرية

وخاطب عبدالهادي موظفي قناة الشرق المصرية ومقرها في إسطنبول مضيفاً: “كونوال حذرين من مخططات ايمن نور النصاب وله سوابق عده”.

وتابع: “اسالو زمايلكم السابقين اللي فض اعتصامهم في القناة بالقوه وجاب لهم الشرطه التركية واتهمهم انهم عملاء هذا المزور ايمن نور النصاب الدكتاتور يستمتع باكل اموال اليتامى والعمال”.


وعلق أحد المتابعين ويدعى ايس لندن: “مش من مصلحتهما خالص أخطار أو تحذير الموظفين العاملين عندهما فى القناة حتى لا يتخذوا إجرائات قانونية إحترازيه واستباقيه ضدهما”.

وأضاف: “فتحا شركات كثيرة فى الماضى عندى هنا فى بريطانيا باسم دعاء حسن وتم إغلاقهم جميعا وتسجيل خسائر حتى يتهربا من دفع أى ضرائب مستحقة عليهما ويعنى دول ناس مشبوهين قوى ومستحيل الثقة فيهما خالص طبعا”.

متابعون يهاجمون عمرو عبدالهادي

وانتقد متابعون أسلوب عبدالهادي في التشهير معتقدين أنه يبالغ في حديثه بسبب الخصومة بينه وبين نور ومنهم إبراهيم رشيد الذي كتب: “ليه كده…لااظن فيه ذلك وفى نفس الوقت الفجر فى الخصومة ليس من شيم الاكارم”.

وعلق العديد من المتابعين بأن “أيمن نور” ليس بهذه الصفات التي ذكرها عبدالهادي فيما كتب عمر عمار: “استاذ عمرو لو افترضنا جدلاً صحة ما تقول ، مش وجيهه انها تبقى عالملاء ، يعنى مش حلوه”.

وكتب ادام البويطي رد على تغريدة عمرو عبدالهادي: “ياسيدى كفاية صراع على صفحات الميديا لايصح اختلف من اجل مصر وسيبك من الشخصنه انت شخصية معروفه”.

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وليست المرة الأولى التي يهاجم بها السياسي المصري إدارة قناة الشرق ورئيس تحريرها أيمن نور وسبق له ادعاءات أخرى قبل أعوام يتهم فيها نور بسرقة ميزانية القناة المصرية المعارضة.


كما سبق له مهاجمة أيمن نور واتهامه بشراء رتويت وهمي بأموال ثورة يناير من شركات صينية حسب وصفه.

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