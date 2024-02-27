سياسي مصري يفتح النار على إدارة قناة مصرية بإسطنبول ويحذر موظفيها من أيمن نور!

وطن – هاجم السياسي المصري عمرو عبدالهادي إدارة قناة الشرق المصرية ورئيس تحريرها أيمن نور ومديرها دعاء حسن بتغريدة له على منصة إكس محذراً موظفين مما وصفها مخططات “النصاب”.

ويصف عبدالهادي نفسه على منصة إكسة بالسياسي الليبرالي وعضو جبهة الضمير والجمعية التأسيسية للدستور ووكيل مؤسسي الحزب الديمقراطي.

وبتغريدة له على ذات المنصة كتب عمرو: “الى موظفي قناة الشرق احذروا المزور ايمن نور رئيس تحرير القناة ودعاء حسن مدير القناة يخططان لغلق القناة دون اعطائكم مستحقاتكم”.

الى موظفي قناة الشرق احذروا المزور ايمن نور رئيس تحرير القناة ودعاء حسن مدير القناة يخططان لغلق القناة دون اعطائكم مستحقاتكم

كونو حذرين من مخططات ايمن نور النصاب وله سوابق عده واسالو زمايلكم السابقين اللي فض اعتصامهم في القناة بالقوه وجاب لهم الشرطه التركية واتهمهم انهم عملاء

هذا… — AMR ABD ELHADY || عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) February 26, 2024

عمرو عبدالهادي يهاجم إدارة قناة الشرق المصرية

وخاطب عبدالهادي موظفي قناة الشرق المصرية ومقرها في إسطنبول مضيفاً: “كونوال حذرين من مخططات ايمن نور النصاب وله سوابق عده”.

وتابع: “اسالو زمايلكم السابقين اللي فض اعتصامهم في القناة بالقوه وجاب لهم الشرطه التركية واتهمهم انهم عملاء هذا المزور ايمن نور النصاب الدكتاتور يستمتع باكل اموال اليتامى والعمال”.

أكيد المزور واللص الكبير المدعو #أيمن_نور وشريكته فى الجريمة المدعوه #دعاء_حسن بيخططا لغلق #قناة_الشرق المموله والمشبوهه بتاعتهما فى شهر أبريل القادم وعندما يزور #السيسى #تركيا 🇹🇷 وطبعا مش من مصلحتهما خالص أخطار أو تحذير الموظفين العاملين عندهما فى القناة حتى لا يتخذوا أجرائات… https://t.co/l7yyJjGIau — Ays London (@AysLondonPromo) February 27, 2024

وعلق أحد المتابعين ويدعى ايس لندن: “مش من مصلحتهما خالص أخطار أو تحذير الموظفين العاملين عندهما فى القناة حتى لا يتخذوا إجرائات قانونية إحترازيه واستباقيه ضدهما”.

وأضاف: “فتحا شركات كثيرة فى الماضى عندى هنا فى بريطانيا باسم دعاء حسن وتم إغلاقهم جميعا وتسجيل خسائر حتى يتهربا من دفع أى ضرائب مستحقة عليهما ويعنى دول ناس مشبوهين قوى ومستحيل الثقة فيهما خالص طبعا”.

ليه كده…لااظن فيه ذلك وفى نفس الوقت الفجر فى الخصومة ليس من شيم الاكارم — Ibrahim Rashed (@Ibrahim62158776) February 26, 2024

متابعون يهاجمون عمرو عبدالهادي

وانتقد متابعون أسلوب عبدالهادي في التشهير معتقدين أنه يبالغ في حديثه بسبب الخصومة بينه وبين نور ومنهم إبراهيم رشيد الذي كتب: “ليه كده…لااظن فيه ذلك وفى نفس الوقت الفجر فى الخصومة ليس من شيم الاكارم”.

استاذ عمرو لو افترضنا جدلاً صحة ما تقول ، مش وجيهه انها تبقى عالملاء ، يعنى مش حلوه — عمرعمار (@omrammar29) February 27, 2024

وعلق العديد من المتابعين بأن “أيمن نور” ليس بهذه الصفات التي ذكرها عبدالهادي فيما كتب عمر عمار: “استاذ عمرو لو افترضنا جدلاً صحة ما تقول ، مش وجيهه انها تبقى عالملاء ، يعنى مش حلوه”.

ياسيدى كفاية صراع على صفحات الميديا لايصح اختلف من اجل مصر وسيبك من الشخصنه انت شخصية معروفه — ادام البويطى (@mozelbliety) February 27, 2024

وكتب ادام البويطي رد على تغريدة عمرو عبدالهادي: “ياسيدى كفاية صراع على صفحات الميديا لايصح اختلف من اجل مصر وسيبك من الشخصنه انت شخصية معروفه”.

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وليست المرة الأولى التي يهاجم بها السياسي المصري إدارة قناة الشرق ورئيس تحريرها أيمن نور وسبق له ادعاءات أخرى قبل أعوام يتهم فيها نور بسرقة ميزانية القناة المصرية المعارضة.

كما سبق له مهاجمة أيمن نور واتهامه بشراء رتويت وهمي بأموال ثورة يناير من شركات صينية حسب وصفه.