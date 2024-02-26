لقاء تاريخي بين وزيري التجارة السعودي والإسرائيلي.. تل أبيب تدعو الرياض لـ”صناعة التاريخ معا”

وطن – التقى وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي، وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، على هامش مؤتمر تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويشارك بركات والقصبي في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية.

وفيما وثّقت لقطات مصورة مصافحة بين الوزيرين، فقد أوضحت “القناة 12” الإسرائيلية، أنّ الوزيرين تحدثا عن التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

رسالة من تل أبيب للرياض

وقال متحدث باسم بركات، إن الوزير الإسرائيلي عبر عن ثقته في قدرة البلدين على “صنع التاريخ معا”.

وذكر مكتب الوزير الإسرائيلي، أن بركات قال للقصبي “إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول الساعية إلى السلام، ويمكننا أن نصنع التاريخ معا”.

بيان سعودي عن العلاقات مع إسرائيل

يُشار إلى أنه في بداية فبراير الجاري، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بياناً أعلنت فيه أنها أبلغت واشنطن، بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية بين الرياض والاحتلال الإسرائيلي، قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 67، ووقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل من القطاع.

جاء ذلك في وقت تضغط فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على السعودية من أجل إبرام صفقة تطبيع. في المقابل، يضع ولي العهد السعودي شروطاً لإتمامها، من بينها “الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن والمساعدة على تطوير برنامج نووي مدني”.