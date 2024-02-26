رونالدو مهددٌ بالعقوبة بسبب حركته الغير أخلاقية تجاه جماهير الشباب السعودي (فيديو)

وطن- ذكرت تقارير صحفية سعودية، عن فتح الاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقاً بشأن سلوك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الغير أخلاقي أمام أنظار جماهير نادي الشباب السعودي مع نهاية المباراة في الدوري السعودي الممتاز روشن.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، بأن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتجه إلى فرض عقوبة على كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بالإيقاف لمباراتين وفرض غرامة مالية، بسبب السلوك الغير الرياضي خلال مباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي الممتاز.

عقوبة كريستيانو رونالدو

وبحسب التقارير، فإن لجنة الانضباط فتحت بالفعل تحقيقاً بشأن تصرف رونالدو الغير الأخلاقي أمام أنظار جماهير الشباب السعودي مع نهاية مباراة فريقه داخل أرضية ملعب المباراة في منافسات الدوري السعودي الممتاز روشن.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 كريستيانو رونالدو أمام جمهور الشباب بعد نهاية اللقاء !!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/3et1DPnYH7 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) February 25, 2024

وأثار تصرف رونالدو نجم نادي النصر السعودي، الاستياء الواسع من قبل الجماهير والنشطاء الذي قاموا بنشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، جاء بعد هتاف جماهير الشباب السعودي باسم “ميسي” مع نهاية المباراة.

سلوك رونالدو الغير أخلاقي

وجاء تصرف رونالدو بتلك الحركة الغير أخلاقية أمام جماهير الشباب السعودي، بعد تسجيل زميله البرازيلي تاليسكا مهاجم نادي النصر السعودي هدف الفوز الثالث في مرمى الأخير عند الدقيقة ال86، قبل أن يكررها مرة ثانية مع صافرة نهاية المباراة.

عاجل… لجنة "الانضباط" تتجه لإيقاف لاعب النصر "كريستيانو رونالدو" مباراتين وغرامة مالية بسبب سلوك غير رياضي.

(الرياضة) pic.twitter.com/pimWOZiauC — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 26, 2024

ورد رونالدو على هتاف جماهير الشباب السعودي باسم النجم الأرجنتيني ” ليونيل ميسي”، بحركة وسلوك غير أخلاقي من نجم كبير في عالم الكرة المستديرة.

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القرار سيصدر خلال 48 ساعة

وأشار موقع “جول” العالمي، بأن القرار سيصدر بحق رونالدو خلال 48 ساعة القادمة، من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد صدمة السعوديين من تصرف النجم البرتغالي رونالدو داخل أرضية الملعب.

وفي حال صدر حكم بإيقاف رونالدو، فإنه سيغيب عن مباريات حاسمة أمام الحزم والرائد في منافسات الدوري السعودي الممتاز الأسابيع القادمة.

ويحتل فريق النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 52 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.