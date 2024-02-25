محاولة اقتحام منزل عمرو أديب .. مفاجأة بشأن المتهم كشفتها التحقيقات

وطن – ألقت السلطات المصرية القبض على عامل توصيل حاول اقتحام منزل الإعلامي المصري المعروف عمرو أديب، في مدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة القاهرة بحجة توصيل طلبات شخصية له.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فإن شاباً في العقد الثالث من عمره، حاول الدخول إلى شقة عمرو أديب بحجة أنه يحمل طلبات خاصة له “ديليفري”. ولم يكن أديب قد ترك خبراً لدى حارس المبنى أنه بانتظار أحد وعند التواصل معه من قبل الأمن أكد أنه لم يطلب شيئاً.

وأشار موقع “مصراوي” إلى أن الشاب المتهم يدعى ‘شهاب’، 26 سنة، وأكد أنه عامل ديلفري في مطعم أسماك، وحلم بعمرو أديب في منامه.

محاولة اقتحام منزل عمرو أديب

فقرر التوجه إلى مقر سكنه لمقابلته، بينما رفض أمن الكومبوند دخوله لعدم وجود موعد مع الإعلامي عمرو أديب، حتى تم تسليمه إلى رجال الشرطة.

ووفق المصدر أبلغ تأمين الكمبوند شرطة النجدة التي حركت أقرب دورية أمنية تابعة لقسم أول أكتوبر، بقيادة المقدم محمد مجدي للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفي التحقيقات الأولية تبين أن الشاب عامل توصيل يعمل في أحد مطاعم الأسماك الشهيرة، وأكد أنه لم يحاول الدخول بهدف السرقة أو ما شابه، لكنه رأى عمرو أديب في منامه، وأراد مقابلته لإخباره بشيء مهم.

“أوردر عمرو أديب”

وكانت المفاجأة بحسب التحقيقات أن الشاب زعم أن “الرسول وأبو بكر الصديق جولي علشان عمرو أديب”. نافياً وجود أي اتصال سابق بينه وبين مقدم البرامج الشهير باستثناء إحضاره “أوردر”.

وبينما اصطحبت قوات الأمن الشاب المثير للجدل إلى ديوان القسم للتحقيق وتم مصادرة دراجته وتحرير محضر بالواقعة، أعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعتقادهم بأن الشاب أراد تحقيق الشهرة والانتشار من خلال هذه المغامرة التي أودت به إلى التوقيف بانتظار استكمال التحقيقات.