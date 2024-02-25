ترتيب الدوري السعودي روشن بعد فوز النصر على الشباب

وطن- نجح فريق النصر السعودي في تقليص فارق النقاط مع المتصدر الهلال، بعد فوزه المثير على الشباب بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في قمة منافسات الجولة ال21، التي جمعت كلا الفريقين على أرض ملعب (نادي الشباب).

وافتتح النصر السعودي أولى أهداف المباراة داخل مرمى منافسه الشباب، بهدف من توقيع الدون كريستيانو رونالدو عند الدقيقة ال21 من ركلة جزاء.

أهداف مباراة النصر والشباب

وأدرك الشباب هدف التعادل عن طريق البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 45+8 مع نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء.

ليعود النصر السعودي (العالمي) ليسجل هدف التقدم الثاني في النتيجة، من توقيع البرازيلي تاليسكا عند الدقيقة ال46.

وفي الدقيقة ال67 سجل كارلوس جونيور هدف الثاني لصالح الشباب السعودي، ليحرز بعدها البرازيلي تاليسكا هدف الفوز الثالث للعالمي عند الدقيقة ال86.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق الشباب السعودي عبد الله رديف عند الدقيقة ال90+12 مع نهاية أحداث المباراة، بعد إشهار البطاقة الحمراء من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

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جدول ترتيب الدوري السعودي روشن

الهلال 56 نقطة.

النصر 52 نقطة.

الأهلي 43 نقطة.

التعاون 38 نقطة.

الاتحاد 34 نقطة.

ضمك 31 نقطة.

الفتح 30 نقطة.

الاتفاق 28 نقطة.

الوحدة 26 نقطة.

الفيحاء 25 نقطة.

الشباب 24 نقطة.

الخليج 23 نقطة.

الأخدود 23 نقطة.

الرائد 20 نقطة.

الرياض 20 نقطة.

الطائي 18 نقطة.

أبها 15 نقطة.

الحزم 14 نقطة.

وستختتم منافسات الجولة ال21 من الدوري السعودي الممتاز روشن، الاثنين، بمواجهة الهلال والاتفاق والاتحاد مع الوحدة.