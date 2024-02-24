مباراة النصر والشباب.. الموعد والتشكيلة المتوقعة في الدوري السعودي روشن

وطن- تنتظر جماهير كرة القدم موعد مباراة النصر والشباب في قمة منافسات الجولة ال21 من الدوري السعودي الممتاز روشن، الأحد، على ميدان ملعب ( استاد نادي الشباب).

وستبدأ مباراة النصر والشباب بصافرة حكم المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة النصر والشباب

وستكون المباراة بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان وسوريا والأردن، عند الساعة السابعة مساءً.

الاستعداد للثامنـة مساء الغـد 💛 pic.twitter.com/qXmRA4MMaX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 24, 2024

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً.

تشكيلة النصر ضد الشباب

وسيلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة أمام الشباب السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري السعودي روشن، كما يلي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

دفاع النصر: بيهيش، إيميرك لابورتي، عبد الإله العمري، علي العوجامي.

خط الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو، أيمن يحيى.

كما وفي مركز الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

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تشكيلة الشباب ضد النصر

وسيدخل المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المباراة الصعبة أمام النصر السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، في قمة منافسات الدوري السعودي الممتاز، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد العبسي.

دفاع الشباب: نادر الشراري، إياغو سانتوس، غانم سايس.

خط الوسط: هتان باهبري، جوستافو كويلار، راكيتيتش، متعب الحربي.

كما وفي مركز الهجوم: يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور، فيتينيو.

استمروا يا ليوث 🏃🏻‍♂️🤍 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) February 21, 2024

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي روشن

وجاء فريق النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 49 نقطة، خلف المتصدر الهلال بفارق 7 نقاط برصيد 56 نقطة.

كما وجاء الشباب في المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 24 نقطة لهذا الموسم.