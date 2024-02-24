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بسبب تقنية الـVAR.. نادي القاسم ينسحب من الدوري العراقي الممتاز (فيديو)

بقلم
نادي القاسم الرياضي

وطن- قرر نادي القاسم الانسحاب من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، على خلفية حالة تحكيمية مثيرة للجدل خلال المباراة الماضية أمام القوة الجوية، واكتساب حكام تقنية الفيديو الـVAR لكرة جزاء قبل أن يخرج لاعبو الفريق من داخل أرضية الملعب بسبب هذا القرار.

ونشر نادي القاسم العراقي بياناً رسمياً عبر حسابه على منصة “الفيس بوك”، بشأن احتساب ركلة جزاء بعد الرجوع لغرفة تقنية الفيديو الـVAR، جاء فيه: ” يبدوا أن حكام تقنية الـVAR أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق”.

انسحاب نادي القاسم من الدوري العراقي الممتاز

وأضاف البيان، ” في المباراة السابقة منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد الرجوع لتقنية الفيديو الـVAR، رغم أنه ثبت لدينا وبالدليل على عدم صحتها، وذد أكد الحكم الدولي السابق عادل القصاب في برنامج أنت الحكم”.

وأردف، ” اليوم تعاد نفس القضية في مباراتنا مع القوة الجوية باكتساب ركلة جزاء أقل ما يقال عنها أنها مضحكة بعد أن عاد الحكم إلى تقنية الفيديو الـVAR، مما اضطرنا إلى الانسحاب من المباراة عند الدقيقة ال35 احتجاجاً على الظلم التحكيمي من قبل حكم سابق سبق أن ظلمنا سابقاً في أكثر من مباراة وافتقدنا قرابة 15 نقطة..”.

نادي القاسم
بيان نادي القاسم الرياضي

وشدد نادي القاسم الرياضي أنه بعد هذا الظلم التحكيمي يقرر عدم خوض أي مباراة في دوري نجوم العراق الممتاز لكرة القدم في حال وجود تقنية الـVAR وحكامه.

القوة الجوية والقاسم
الحالة التي احتسب عليها حكم المباراة ركلة جزاء لصالح القوة الجوية
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وكان فريق نادي القاسم الرياضي قد غادر أرضية ملعب المدينة في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، خلال مباراته أمام منافسه القوة الجوية، احتجاجاً على اكتساب حكم المباراة ركلة جزاء بعد رجوعه إلى تقنية الفيديو الـVAR.

وأنهى حكم المباراة مباراة القوية الجوية والقاسم الرياضي بعد خروج لاعبو الفريق الأخير من أرضية ملعب المباراة عند الدقيقة ال35 من زمن مباراة الشوط الأول، ليترك القرار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن ذلك.

ويعتلي فريق القوة الجوية صدارة ترتيب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم برصيد 37 نقطة، فيما يحتل فريق القاسم المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة للموسم الجاري.

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