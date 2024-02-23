وهو جالس.. شاهد ما فعله مقاتل القسام بجنود الاحتلال وطائرات تهرع لنقل الجرحى

وطن – عرضت قناة “الجزيرة” مشاهد جديدة لكتائب القسام، قالت إنها لتصدي مقاتليها لمحاولات توغل قوات الاحتلال في “حي الزيتون” شرق مدينة غزة.

وتواصلت المعارك الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، في حي الزيتون حيث تحاول القوات الغازية اقتحامه.

وفيما أعلن عن تواجد للآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط مسجد صلاح الدين بالحي وعمليات هدم للمنازل، أعلنت القسام أن مجاهديها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال داخل أحد منازل الحي وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كتائب القسام تبث مشاهد جديدة لمعاركها

وأظهر مقطع فيديو بثته الكتائب ورصدته “وطن” استهداف لإحدى الدبابات التي كانت تقف وسط الأحياء السكنية المهجورة، بعد أن تم تحديدها كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب لتتحول في ثوان إلى كتلة من النيران والدخان.

وبدا في مشهد تال مقاوم قسامي وهو يجلس ويوجه قاذف الياسين 105 بين أشجار زيتون، ولدى مرور إحد الدبابات مسرعة يتم تحديدها كهدف ما أحدث انفجارا قويا في بدن المركبة.

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دك تجمعات العدو

وفي مشاهد تالية ظهرت عملية دك تجمعات العدو المتوغلة في حي الزيتون من قبل القسام، بالإشتراك مع كتائب الأنصار. وبدا أحد المقاومين وهو يلقم مدفعاً عدداً من القذائف المتلاحقة.

فيما ظهر مقاوم آخر وهو يضع قذيفة في فوهة قاذف تم تثبيته على الأرض ويتم إطلاق عدة قذائف إلى هدف لا يرى.

بينما تم رصد طائرات للعدو وهي تحاول إجلاء القتلى والمصابين من جنود العدو حيث بدا الدخان الكثيف والنيران ينبعثان من المكان المستهدف.

هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ140 وسط استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

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قصف منازل مدنية

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان فجر، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف 4 منازل مدنية آمنة راح ضحيتها 40 قتيلاً وأكثر من 100 إصابة. وأفاد بأن أكثر من 90% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

كما أكد المكتب أن المجاعة تتعمَّق في قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة 2.4 مليون إنسان، وتتعمّق بنحوٍ أكبر في محافظتي غزة وشمال غزة، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.