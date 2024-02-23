وفاة سعد الغامدي.. بلبلة بين جمهور القارئ الشهير أحدثها تشابه أسماء

وطن – انتشرت أنباء في منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة قارئ القرآن الكريم الشهير سعد الغامدي.. فما حقيقة ذلك ومن هو الشيخ السعودي المذكور؟

وتداول الرواد أنباء وفاة القارئ سعد الغامدي دون وجود إعلان رسمي يؤكد ذلك ليتبين لاحقاً أنه حي يرزق.

واتضح أن هناك شخصاً آخر توفي يدعى أيضاً سعد الغامدي وهو رئيس مجلس إدارة جمعية أيتام جدة.

لاصحة لما نشر عن وفاة الشيخ القارئ #سعد_الغامدي فهو حي يرزق ونفى ذلك عبر حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي.. نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر هو وجميع المسلمين. pic.twitter.com/Wuwvia4Aod — عوض الزبيدي (@awadomar7111) February 23, 2024

ما حقيقة وفاة سعد الغامدي؟

وكتب الصحفي عوض الزبيدي على حسابه في منصة إكس: “لا صحة لما نشر عن وفاة الشيخ القارئ سعد الغامدي فهو حي يرزق، ونفى ذلك عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر هو وجميع المسلمين”.

ونشر حساب منسوب للغامدي على أنه الحساب الرسمي والوحيد في منصة إكس تغريدة جاء فيها: “الحمد لله رب العالمين .. انتشر خبر بين بعض الناس وخاصة في الفيس بوك .. والحمد لله أنا بخير وعافية من الله وجزى الله خيراً كل مَن سأل واتصل”.

الحمد لله رب العالمين .. انتشر خبر بين بعض الناس وخاصة في الفيس بوك .. والحمد لله أنا بخير وعافية من الله وجزى الله خيراً كل مَن سأل واتصل — سعد الغامدي (@S3dGhamdi) February 22, 2024

ولم تتمكن (وطن) من التأكد من أن الحساب يعود بشكل مباشر للغامدي أو أنه يتبع لجمهوره، على الرغم من ادعاء أنه الحساب الرسمي والوحيد في توصيفه.

غفر الله لأخي الحبيب والشيخ الفاضل / سعد بن سعيد بن مصوي الغامدي

رئيس مجلس إدارة @aytaamjed

مرثية في شقيقي الغالي رحمه الله pic.twitter.com/ZG3Cq0cXZD — عبدالله مصوّي.الناظم (@AAlnazem) February 23, 2024

وتعود الوفاة لشخصية أخرى تدعى سعد بن سعيد بن مصوي الغامدي حسبما أكده عبدالله مصوي قريبه فيما يبدو وكتب قائلاً: “غفر الله لأخي الحبيب والشيخ الفاضل / سعد بن سعيد بن مصوي الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بجدة” وشارك مرثية في شقيقه الراحل.

من هو الشيخ سعد الغامدي؟

وقارئ القرآن السعودي الشهير سعد الغامدي هو شيخ وإمام سعودي مشهور في المملكة العربية السعودية، وُلد في عام 1968 بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية.

للأسف الشديد نشرت صفحة مكة المكرمة خبر وفاة الشيخ سعد الغامدي ،ولم تتحرى مدى صحة الخبر ،لكن تشابه أسماء مع اسم الشيخ سعد الغامدي صاحب دار الأيتام بجدة رحمه الله ،وبارك الله في عمر القارئ الشيخ سعد الغامدي. pic.twitter.com/gO40sBLYOu — الرحيق المختوم 🌹هيا🌹 (@HayaHas14387930) February 22, 2024

ويعد الغامدي من أبرز قراء القرآن الكريم في العالم العربي، وقد اشتهر بتلاوته الرائعة والمؤثرة لكتاب الله وكان قد تلقى تعليمه الأولي في المملكة العربية السعودية.

وحصل القارئ الشهير على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتابع دراساته العليا في الشريعة الإسلامية بجامعة الملك سعود.

يعتبر الشيخ السعودي أيضًا مؤسس ورئيس مجموعة “صوت الغامدي”، وهي مؤسسة تهدف إلى تعليم وتعزيز تلاوة القرآن الكريم والأذان بأسلوب متميز وراقٍ.

وقام الغامدي بإصدار العديد من الألبومات القرآنية والإنشادية التي لاقت رواجًا واسعًا في العالم الإسلامي وتميز بصوته الجميل والعذب، وقد ألقى العديد من المحاضرات والخطب المؤثرة في مختلف المناسبات الدينية. كما شارك في العديد من المسابقات القرآنية الدولية وحصد العديد من الجوائز والتكريمات على مستوى العالم.