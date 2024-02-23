وصية هاني الناظر وكلماته الأخيرة.. ومواقف مؤثرة “لطبيب الشعب” (فيديو)

وطن – بعد فترة معاناة كبيرة مع مرض السرطان امتدت إلى نحو 5 أشهر، أعلن محمد الناظر نجل الطبيب المصري البارز هاني الناظر، وفاة والده إثر إصابته بالمرض الخبيث وقد تصدرت وصيته وآخر ما كتبه لجمهوره منصات التواصل.

واعتاد طبيب الجلدية الشهير الدكتور هاني الناظر قبل رحيله تلقي أسئلة واستفسارات متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والإجابة عليها في التعليقات، سواء من خلال كتابة إرشادات طبيعة معينة أو روشتة.

وجعل ذلك الطبيب يحتل مكانة كبيرة في قلوب متابعيه، لا سيما غير القادرين على مراجعة الأطباء وتحمل تكاليف باهظة، ولهذا راح البعض يطلق على الدكتور هاني الناظر اسم “طبيب الغلابة”.

تعاطفه مع المرضى ومساعدتهم

ومن أشهر التعليقات التي انتشرت للدكتور رداً على سؤال متابعة عن مكان عيادته: “حضرتك وفري وقتك وفلوس الكشف وابعتي المشكلة هنا وأنا أكتب لحضرتك العلاج بإذن الله”.

تعليق سابق للدكتور هاني الناظر ينتشر بعد وفاته ❤️ pic.twitter.com/giRJK3IeLb — Celebs Arabic (@CelebsArabic) February 23, 2024

ومن أشهر الفيديوهات التي انتشرت للدكتور الراحل هاني الناظر حديثه في فيديو ووصيته للأطباء زملائه: “أنا بطلب من كل الدكاترة زمايلي ميغلوش ثمن الكشف بتاعهم”.

وصية دكتور هاني الناظر "انا بطلب من كل الدكاتره زمايلي ميغلوش تمن الكشف بتاعهم" الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه 🤲❤️ pic.twitter.com/oF8nRK8Txj — 🇵🇸 Sherine 🇪🇬 (@sherine412) February 22, 2024

آخر وصايا الدكتور هاني الناظر

ومن آخر ما كتبه هاني الناظر عبر فيسبوك: “سبحان الله على بني آدم يفكر في بكره ويقلق بعده ويخطط لبعد بعده وهو لا يدري ماذا سيحدث بعد دقيقة واحدة.. بلاش تشيل الهم وتخاف واعمل اللي عليك وخذ بالأسباب”.

وأضاف الطبيب الراحل: “اسعي وقم بواجبك واجتهد وخليها على الله وأشكره وتفائل واستبشر خيراً وقول يارب”.

من أواخر ما كتب الدكتور #هاني_الناظر قبل وفاته pic.twitter.com/cCanp9fZGT — مصراوي (@masrawy) February 22, 2024

ومن آخر ما نشره الدكتور هاني الناظر لمتابعيه قبل رحيله نصائح طبية للأمهات والعناية بشعر أطفالهن، من خلال منشور على فيسبوك في 20 كانون الأول/يناير 2024.

وجاء في منشور الناظر: “استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفية زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيدًا عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة”.

وأضاف الطبيب: “هنا انصح بالآتي: أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع، ثانيًا لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين أسبوعيًا”.

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آخر لقاء تلفزيوني لهاني الناظر

ويشار إلى أنه في أخر لقاء تلفزيوني له والذي كان قبل عدة أشهر، كشف الدكتور هاني الناظر عن السبب وراء قيامه بتقديم الاستشارات الطبية للمرضى مجانا عبر حساباته بمواقع التواصل.

وقال “الناظر” وقتها خلال حلقة برنامج “مع الناس” المذاع على قناة الناس: “بعتبر ده رد الجميل لبلدي عليا وكمان رد لجميل الشعب المصري عليا.. طول عمري مدارسي وجامعتي في مصر، ومعايا 2 بكالوريوس، و2 ماجستير، ورسالتين دكتوراة.”

فتابع موضحا:”فأنا اتصرف عليا كتير من البلد دي، ووصلتني إني أكون رئيسا للمركز القومي للبحوث لمدة 8 سنوات، وكذلك أستاذ ورئيس قسم الجلدية بالمركز.”

وأضاف هاني الناظر خلال اللقاء: “بحاول أرد جميل الدولة والشعب، التعليم اللي أنا اتعلمته في المدارس الحكومية الناس هي اللي بتدفع فيه الضرائب، بدأت بـ10 استشارات ودلوقتى بعمل ملايين الاستشارات من مصر ودول عربية وأجنبية كثيرة”.