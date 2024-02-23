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“ليست اللحظة المناسبة”.. المدرب تشابي ألونسو يتحدث عن مستقبله مع باير ليفركوزن

بقلم
المدرب ألونسو

وطن- رفض المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لنادي باير ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني بفارق 8 نقاط عن حامل اللقب الوصيف بايرن ميونخ بشأن مستقبله وارتباط اسمه بتدريب فريق ليفربول الإنجليزي الموسم المقبل.

ورد المدرب تشابي ألونسو على سؤال أحد الصحفيين بشأن مستقبله مع باير ليفركوزن وارتباط اسمه بتدريب نادي ليفربول، ” ربما ستطرح سؤالاً أو سؤالين حول مستقبلي، أنا آسف، ولكن لا يوجد أي شيء جديد لأصرح به”.

المدرب تشابي ألونسو

وأضاف مدرب باير ليفركوزن، ” الآن أنا المدرب هنا ( مدرب فريق باير ليفركوزن)، هذا أمر مؤكد، أما بالنسبة للمستقبل ليس لدي أي شيء جديد لأقوله.. سنرى”.

ورد على سؤال بشأن بقائه على مقاعد تدريب فريق باير ليفركوزن الموسم المقبل، قائلاً: ” في الوقت الحالي نعم”.

وختم حديثه بشأن مستقبله، ” لا أشعر بذلك، نحن في غاية التركيز، وهذا الضغط لا يمثل أي مشكلة”.

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وارتبط اسم المدرب الإسباني تشابي ألونسو بتدريب فريق ليفربول بعد تأكيد رحيل الألماني يورغن كلوب مع نهاية الموسم الجاري، إلى جانب ارتباطه ضمن المرشحين لخلافة توماس توخيل في تدريب فريق بايرن ميونخ.

وخاض فريق باير ليفركوزن 22 مباراة في منافسات الدوري الألماني الممتاز، حقق فيها الفوز في 18 مباراة و4 تعادلات، دون التعرض لأي خسارة تحت قيادة المدرب ألونسو هذا الموسم.

ويتصدر فريق ليفركوزن صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف بايرن ميونخ حامل اللقب السابق صاحب المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 50 نقطة للموسم الجاري.

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