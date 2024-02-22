“عاوز تودينا وراء الشمس”.. حديث ودي بين أبو تريكة ومحمد سعدون الكواري وحقيقة مؤلمة من “أمير القلوب”

وطن – أثار لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة حالة التفاعل، بعدما أكد أن كل أمواله متحفظ عليها (من قبل السلطات المصرية).

وكان مذيع شبكة بي إن سبورت محمد سعدون الكواري يداعب ضيوفه بسؤالهم عن أموالهم، وعندما جاء الدور على أبو تريكة قال له: “إنت عارف الفلوس راحت فين، إحنا هنضحك على بعض؟”.

وأضاف أبو تريكة الذي اعتاد أن يلقبه محبوه بـ”أمير القلوب”، مخاطبا الكواري: “إنت عاوز تودينا فين، عاوز تودينا وراء الشمس؟”.

وختم أبو تريكة هذا الحديث الودي بالقول : “أنا فلوس كلها متحفظ عليها”، واصفًا هذه الأموال بأنها شقاء عمره.

تعاطف واسع مع أبو تريكة

وأثار حديث أبو تريكة حالة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي.

لفت انتباهي جزء من كلام أبو تريكة اليوم في لقاءه وهو بيتكلم عن “شقى عمره” وإن فلوسه متحفظ عليها، بيقولها بخلسة وبضحكة وكأنه بيهزر لكن باين إنها غُصَّة واقفة في قلبه. أتمنى ييجي يوم ويُعاد فيه تكريم الإنسان الجميل ده داخل وطنه، إنسان نقي تلقائي، عادي تختلف معاه بس مستحيل تكرهه. pic.twitter.com/0s1UjhRav9 — بلال البخاري (@BelalElbukhary) February 22, 2024

أبو تريكة وهو بيقول الفلوس كلها متحفظ عليها ودي شقى العمر صعب عليا قوي pic.twitter.com/S7GVitnI26 — عزّت (@Al3zzat) February 22, 2024

ابو تريكة : انا فلوسي متحفظ عليها "شقي العمر"

بإذن الله تعالى حقك هيرجعلك مش فلوسك بس لا حقك انك تكون ان شاء الله مع الاسطورة محمود الخطيب وان مكنش مكان ناااس تاني ماتستاهلش مكانها 🙏 pic.twitter.com/rXkodq5CYj — ‏ 3914.. Remo (@Remo689190) February 22, 2024

سجال حول أموال أبو تريكة

ومنذ عام 2016 يدور سجال قضائي في مصر بشأن أموال أبو تريكة، فقد كانت نيابة مصرية قررت التحفظ على أموال اللاعب، بسبب ما نسبته السلطات إلى اللاعب، بأنه على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تُصنّفها السلطات المصرية جماعة إرهابية.

واتَّهم القضاء المصري أبو تريكة، الذي يعيش في الدوحة منذ سنوات، بأنه يقدّم الدعم المالي لجماعة الإخوان، كما وضعته السلطات منذ ذلك الحين على قوائم الإرهاب.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان، التي شكَّلتها وزارة العدل المصرية، قد قررت في مايو/أيار 2015، التحفظ على أسهم أبو تريكة في شركة سياحية، متهمة إياه بتمويل الجماعة.