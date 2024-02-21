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لا غالب ولا مغلوب بين برشلونة ونابولي في دوري الأبطال .. شاهد أهداف المباراة

بقلم
برشلونة

وطن-  تعادل فريق برشلونة خارج ميدانه أمام صاحب الأرض نابولي، الأربعاء، في منافسات ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بهدف لكليهما على ميدان ملعب ( ساو باولو).

وأحرز سجل برشلونة أولى أهداف المباراة داخل مرمى نابولي، عن طريق اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي عند الدقيقة ال60.

مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

وأدرك النيجيري فيكتور أوسيمين هدف التعادل الإيجابي، لصالح نابولي في الدقيقة ال75.

وتفوق الضيف برشلونة على مستوى التسديدات والاستحواذ أمام صاحب الأرض نابولي، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 12 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 51% في المباراة.

فيما وصلت عدد تسديدات نابولي إلى 6 تسديدات، مع 49% كنسبة استحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

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تشكيلة برشلونة ضد نابولي

ودخل المدرب تشافي المباراة الصعبة خارج الديار أمام نابولي، في منافسات ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جول كوندي، رونالد أراخو، مارتينيز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، أندرياس كريستنسن، فرينكي دي يونج.

كما وفي مركز الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، بيدري.

وتجدد المواجهة الحاسمة بين برشلونة ونابولي على ميدان ملعب “مونتجويك الأولمبي”، لتأهل أحد الفريقين لدور ال8 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

برشلونة ونابولي
مباراة برشلونة ونابولي

يذكر بأن برشلونة يحتل ثالث جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي ريال مدريد المنفرد بالصدارة برصيد 62 نقطة لهذا الموسم.

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لا غالب ولا مغلوب بين برشلونة ونابولي في دوري الأبطال .. شاهد أهداف المباراة

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