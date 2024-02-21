قتيل وجرحى بين جنود الاحتلال في عملية إطلاق نار شرقي القدس (شاهد)

وطن – قتل جندي إسرائيلي وأصيب ثمانية آخرون بينهم حالات خطرة في إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت بإصابة تسعة جنود بينهم 3 حالتهم حرجة في إطلاق نار على حاجز عسكري شرق القدس، قبل أن يُعلن عن مقتل أحد الجنود.

وبحسب ما أعلنته الشرطة الإسرائيلية، فد استشهد منفذا الهجوم قرب معاليه أدوميم.

وقالت المعلومات الأولية، إن مسلحين فلسطينيين اثنين فتحا النار وهاجما جنودًا إسرائيليين على حاجز عسكري مقام قرب قرية الزعيّم، وذلك قرب تحويلة مرورية تقود إلى مستوطنة معاليه أدوميم.

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دعوة للبقاء في المنازل

فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بلدية معاليه أدوميم، دعوتها للسكان بالبقاء في منازلهم بعد الاشتباه بوجود مسلح ثالث.

وسارع جيش الاحتلال بالدفع بتعزيزات إلى المنطقة وإغلاق الشارع الذي يُشكل امتدادا لشارع رقم 1، وهو الشارع الذي ينطلق من تل أبيب ويصل إلى منطقة ما بعد المناطق الشمالية للبحر الميت.

اشتباك بعد إطلاق النار

وتفيد المعلومات التي نقلتها مصادر إسرائيلية، بأن اشتباكًا وقع فور عملية إطلاق النار، وقالت إن المسلحين استشهدا بنيران جيش الاحتلال.

كما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، القبض على اثنين كانا برفقة منفذي عملية إطلاق النار قرب معاليه أدوميم شرقي القدس.