رونالدو يقود النصر السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024 على حساب الفيحاء.. شاهد ملخص المباراة

وطن- نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة النصر السعودي إلى منافسات ربع نهائي كأس آسيا 2023-2024 على حساب الفيحاء، بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور ال16.

وسجل البرازيلي أوتافيو أولى أهداف المباراة لصالح النصر السعودي عند الدقيقة ال17، قبل أن يعزز كريستيانو رونالدو هدف التقدم الثاني للعالمي في ال86.

تأهل النصر السعودي إلى دور ال8 دوري أبطال آسيا 2024

وتمكن النصر السعودي (العالمي) في خطف بطاقة العبور والتأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 على حساب الفيحاء، بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في منافسات دور ال16.

وكان النصر السعودي الأكثر تفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 8 تسديدات باتجاه مرمى الفيحاء، كما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 73%.

فيما لم ينجح الفيحاء في توجيه أي تسديدة باتجاه مرمى النصر السعودي طيلة مجريات اللقاء، بينما وصلت نسبة الاستحواذ على 27% في المباراة.

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وسيلتقي النصر في المباراة القوية القادمة أمام الشباب، في منافسات الجولة ال21 من مسابقة الدوري السعودي الممتاز روشن، الأحد.

تشكيلة النصر السعودي ضد الفيحاء

ولعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو المباراة القوية أمام الفيحاء، في منافسات إياب دور ال16 دوري أبطال آسيا 2023-2024، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

دفاع النصر السعودي: إيميرك لابورتي، عبد الإله العمري، على العوجامي، بيهيتش.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو، بروزوفيتش، أيمن يحيى.

كما وفي مركز الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

يذكر بأن النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 49 نقطة، خلف المتصدر الهلال بفارق 7 نقاط برصيد 56 نقطة للموسم الجاري.