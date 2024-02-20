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وفاة الأمير ممدوح بن سعود.. لحظاته الأخيرة وهذا ما فعله به السرطان

بقلم
وفاة الأمير ممدوح بن سعود.. لحظاته الأخيرة وهذا ما فعله به السرطان

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء 20 شباط/فبراير 2024، وفاة الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ليتصدر اسمه محركات البحث وتدور تساؤلات عنه وعن سبب وفاته.

وذكرت قناة السعودية الرسمية أن الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، توفي اليوم الثلاثاء، وسيصلى عليه، غدا الأربعاء الموافق 11 شعبان 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

ونشر نادي “النصر” على حساباته في منصات التواصل بياناً ينعي فيه الأمير حيث ارتبط اسمه مع النادي السعودي لاعباً وإدارياً.

سبب وفاة ممدوح بن سعود

ورغم الإعلان عن وفاة الأمير إلا أن سبب وفاته لم يوضح بعد ويرجح أن تكون الوفاة بسبب صراع طويل مع المرض، حسب صور متكررة للأمير ممدوح وهو في المستشفى.

ورصدت (وطن) صورة للأمير السعودي وهو بالمستشفى التخصصي في المملكة قبل عامين أي أنه كان يتعرض لوعكات صحية متكررة لم يعلن عن طبيعتها.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن وفاة الأمير ممدوح بن سعود جاءت بعد صراع طويل مع المرض دون أن تشير لماهية هذا المرض.

أصيب بسرطان الغدد اللمفاوية

لكن وحسبما رصدت (وطن) من مصادر ماضية تشير إلى علاجه منذ سنوات، فإن الوفاة جاءت بعد علاج الأمير من سرطان الغدد اللمفاوية.

من هو الأمير ممدوح بن سعود؟

وارتبط اسم الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز بنادي النصر لاعباً وإدارياً وعضو شرف، لأكثر من 5 عقود وعرف بعشقه الكبير للنادي السعودي على مر تاريخه.

الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 12 نوفمبر 1944، وهو الابن السابع والعشرين من أبناء الملك سعود. ووالدته هي الأميرة الجوهرة بنت تركي بن أحمد السديري، لاعب كرة قدم سعودي.

لعب الأمير الراحل في النادي منذ صغره عام 1968 وتدرج حتى وصل للفريق الأول. ثم شارك بداية من 1971 إلى جانب محمد العبدلي وأحمد الدنيني وحسن أبو عيد وبقية الأسماء.

كان للأمير ممدوح بن سعود مساهمة فعالة مع إنجازات نادي النصر خصوصًا نهائي كأس ولي العهد 1974، التي حسمها بهدفه ونهائي كأس ولي العهد 1973 التي سجل فيها هدف التعادل في الدقيقة 80.

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وبعدما اعتزل الأمير لعب كرة القدم تولى منصب مدير الكرة بنادي النصر في أكثر من فترة، ولم يبتعد عنه أبداً حتى بعد رحيله عن اللعب والمناصب الإدارية.

استمر الأمير عضو شرف داخل النادي، ليظل محباً وداعماً دون توقف، سواء داخل الملاعب وخارجها لكنه ابتعد عن الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف مرضه، قبل أن توافيه المنية عن عمر 79 عاماً.

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