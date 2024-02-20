وفاة الأمير ممدوح بن سعود.. لحظاته الأخيرة وهذا ما فعله به السرطان

وطن – أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء 20 شباط/فبراير 2024، وفاة الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ليتصدر اسمه محركات البحث وتدور تساؤلات عنه وعن سبب وفاته.

وذكرت قناة السعودية الرسمية أن الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، توفي اليوم الثلاثاء، وسيصلى عليه، غدا الأربعاء الموافق 11 شعبان 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.#نشرة_الظهيرة | #قناة_السعودية pic.twitter.com/GeYVMFRbRQ — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) February 20, 2024

ونشر نادي “النصر” على حساباته في منصات التواصل بياناً ينعي فيه الأمير حيث ارتبط اسمه مع النادي السعودي لاعباً وإدارياً.

قال تعالى: “سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ”، إن الأخ نعمة من الله تعالى علينا وتتجلى اجمل عواطف الاخوة في هذه الصورة:

الامير نايف بن سعود بن عبدالعزيز يتحامل على مرضه ويزور اخيه الامير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز، منومين في نفس المستشفى اسال الله ان يشفيهم ويتمم عليهم عافيتهم. pic.twitter.com/hgi4YLMO4o — مساعد الطرير (@mtorair) June 19, 2022

سبب وفاة ممدوح بن سعود

ورغم الإعلان عن وفاة الأمير إلا أن سبب وفاته لم يوضح بعد ويرجح أن تكون الوفاة بسبب صراع طويل مع المرض، حسب صور متكررة للأمير ممدوح وهو في المستشفى.

قال تعالى: “سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ”، إن الأخ نعمة من الله تعالى علينا وتتجلى اجمل عواطف الاخوة في هذه الصورة:

الامير نايف بن سعود بن عبدالعزيز يتحامل على مرضه ويزور اخيه الامير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز، منومين في نفس المستشفى اسال الله ان يشفيهم ويتمم عليهم عافيتهم. pic.twitter.com/hgi4YLMO4o — مساعد الطرير (@mtorair) June 19, 2022

ورصدت (وطن) صورة للأمير السعودي وهو بالمستشفى التخصصي في المملكة قبل عامين أي أنه كان يتعرض لوعكات صحية متكررة لم يعلن عن طبيعتها.

قبل قليل

الاعلامي عبدالعزيز المريسل في زيارته لصاحب السمو الملكي ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود

بعد خروجه من المستشفى pic.twitter.com/KfQF268uvV — سلطان البقمي (@s_mm_f) May 1, 2016

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن وفاة الأمير ممدوح بن سعود جاءت بعد صراع طويل مع المرض دون أن تشير لماهية هذا المرض.

اللهم ارحم عبدك الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز واغفر له

واجعل اللهم ما أصابه رفعة له في درجاتـه إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/v77e6dI6Bn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 20, 2024

أصيب بسرطان الغدد اللمفاوية

لكن وحسبما رصدت (وطن) من مصادر ماضية تشير إلى علاجه منذ سنوات، فإن الوفاة جاءت بعد علاج الأمير من سرطان الغدد اللمفاوية.

من هو الأمير ممدوح بن سعود؟

وارتبط اسم الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز بنادي النصر لاعباً وإدارياً وعضو شرف، لأكثر من 5 عقود وعرف بعشقه الكبير للنادي السعودي على مر تاريخه.

ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي #النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة قائد النصر السابق وعضو الشرف الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز .

تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته . pic.twitter.com/gEWi6nAjgQ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 20, 2024

الأمير ممدوح بن سعود بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 12 نوفمبر 1944، وهو الابن السابع والعشرين من أبناء الملك سعود. ووالدته هي الأميرة الجوهرة بنت تركي بن أحمد السديري، لاعب كرة قدم سعودي.

لعب الأمير الراحل في النادي منذ صغره عام 1968 وتدرج حتى وصل للفريق الأول. ثم شارك بداية من 1971 إلى جانب محمد العبدلي وأحمد الدنيني وحسن أبو عيد وبقية الأسماء.

كان للأمير ممدوح بن سعود مساهمة فعالة مع إنجازات نادي النصر خصوصًا نهائي كأس ولي العهد 1974، التي حسمها بهدفه ونهائي كأس ولي العهد 1973 التي سجل فيها هدف التعادل في الدقيقة 80.

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وبعدما اعتزل الأمير لعب كرة القدم تولى منصب مدير الكرة بنادي النصر في أكثر من فترة، ولم يبتعد عنه أبداً حتى بعد رحيله عن اللعب والمناصب الإدارية.

استمر الأمير عضو شرف داخل النادي، ليظل محباً وداعماً دون توقف، سواء داخل الملاعب وخارجها لكنه ابتعد عن الوسط الرياضي خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف مرضه، قبل أن توافيه المنية عن عمر 79 عاماً.