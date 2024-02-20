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مشهد يحبس الأنفاس لقرود تحاول إنقاذ صديقها من أنياب النمر (فيديو)

بقلم
مشهد يحبس الأنفاس لقرود تحاول إنقاذ صديقها من أنياب النمر

وطن – نشرت قناة Wild Tings المهمتة بعالم الحيوان مقطع فيديو يحبس الأنفاس، وثق هجوم نمر على مجموعة قرود وافتراس أحدها ضمن إحدى المحميات الطبيعية.

وأظهر المقطع لقطات مثيرة للحظة خروج النمر “من العدم” وفق وصف القناة ومطاردته للقرود، قبل أن يتمكن من الانقضاض على أحدها وإمساكه من رقبته والهرب به.

ورغم ملاحقة القرود للنمر ومحاولة إنقاذ صديقهم من أنياب النمر إلا أن الفيديو لم يوضح ما إذا كانوا تمكنوا من ذلك أو لا.

مواجهة القرود للنمر

والنمور هي حيوانات مفترسة قوية وسريعة، ولديها قدرات صيد ممتازة و القردة غالبًا ما تكون ذكية ولديها قدرات تفاعل اجتماعي مميزة.

ولا يمكن التنبؤ بنتيجة مواجهة بين القرد والنمر بشكل دقيق، حيث تعتمد نتيجة هذه المواجهات على عدة عوامل، بما في ذلك نوع النمر وحجمه.

وإذا كانت المواجهة بين نمر كبير وقرود صغيرة، فإن النمر عادةً ما يكون لديه الغلبة في مثل هذه الحالات، بناءً على القدرات الفسيولوجية والطبيعية لكل نوع.

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متى يمكن للقرود هزيمة النمر؟

وفي حال كانت مجموعات القرود كبيرة قد تتمكن من هزيمة النمر، إن تعاونت فيما بينها على طرده وإنقاذ صديقهم من بين أنيابه الحادة.

وغالباً ما تبحث الحيوانات المفترسة مثل النمور والفهود والأسود عن صغار الحيوانات لافتراسها فهي تعد وجبة مثالية وسهلة بالنسبة لها.

وتتواجه النمور والقرود فيما بينها في مجالات طبيعية متداخلة مثل الغابات الاستوائية والمدارية وفي بعض الحدائق الوطنية والمناطق البرية.

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