عمرو دياب عن سائقه: “الحيوان فين؟” .. نجومية 40 عاماً ذهبت بثوانٍ! (فيديو)

وطن – فجّر الفنان المصري عمرو دياب، الملقب بـِ”الهضبة”، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وغضباً بين معجبيه، بعدما وصف سائقه بالحيوان أثناء مغادرته الليلة الأولى من “ليالي مصرية سعودية”، التي تقام في دار الأوبرا المصرية.

وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه عمرو دياب أثناء خروجه من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث قال ردا على حديث من معجبيه: “يا عم ارحمونا الزمالك إيه.. السواق الحيوان بتاعنا فين!”.

وأثار وصف عمرو دياب لسائقه بـ”الحيوان” عاصفةً بين معجبي الفنان الذين عبّروا عن رفضهم لتلك الإساءة، وقالوا إنه لا يليق وصف البشر بحيوانات وعبيد والتعامل طول الوقت بنظرة استحقار.

وجاء في تعليقات الجمهور، قول الصحفية اللبنانية رحاب ضاهر: “نجومية ٤٠ سنة ذهبت بثواني يا هضبة.. مش لأنه بنحبك وعندك قاعدة شعبية كبيرة نمرقلك ياها من دون اننقاد… ياريتك صمتت مثل ما بترفض المقابلات وصايم عنها.. كلنا بنشتم وبنسب ونحنا مش ملائكة لكن انت نجم وفي كاميرات وصحافة.. يا تري بعيدا عن الاضواء عمرو دياب شو بيقول للشوفير الخاص؟”.

نجومية ٤٠ سنة ذهبت بثواني يا هضبة.. مش لانه بنحبك وعندك قاعدة شعبية كبيرة نمرقلك ياها من دون اننقاد… ياريتك صمتت مثل ما بترفض المقابلات وصايم عنها.. كلنا بنشتم وبنسب ونحنا مش ملائكة لكن انت نجم وفي كاميرات وصحافة.. يا تري بعيدا عن الاضواء #عمرو_دياب شو بيقول للشوفير الخاص؟ pic.twitter.com/OVCL0t5ZDR — Rihab Daher (@rihabd) February 20, 2024

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بينما غرّد عبدالله الملا من قطر: “عمرو_دياب: هو الحيوان بتاعنا فين؟ السواق .. عذراً أيها السائق المحترم فنحن في زمن يهان فيه من يكسب رزقه بالحلال، ويكرم فيه المطرب والحرامي والراقصة والطبال والمرابي وكل من يكسب أمواله بالحرام!”.

#عمرو_دياب: هو الحيو.ان بتاعنا فين؟ السواق .. عذراً أيها السائق المحترم فنحن في زمن يهان فيه من يكسب رزقه بالحلال، ويكرم فيه المطرب والحرامي والراقصة والطبال والمرابي وكل من يكسب أمواله بالحرام ! #القاهرة #الليالي_المصريه_السعوديه #مصر pic.twitter.com/qRJC21REUi — عبدالله الملا @قطر (@q6r) February 19, 2024

في حين قال مغرّد آخر: “كلمته مو حلوه وتدل انه شخص متكبر ودايم يقولها بس انفضح”. وتساءل رابع: “لماذا أغلب الفنانين بلا أخلاق ويعاملون من يعمل معهم بدونية وتعجرف، حتى في أغلب الاحيان يتعاملون من معجبيهم بقلة أخلاق وتكبر”.

بينما كان للمغردة نورة الحسيني، رأياً مخالفاً لمنتقدي عمرو دياب، إذ كتبت: “الدنيا قايمة على عمرو دياب عشان هالفيديو. عمرو دياب طول عمره بعيد عن المشاكل و القيل و القال. ولا عمره استفز زميل ولا إعلام ولا صحافة. وكل نجاحاته صنعها بنفسه بدون تسلق على كتف احد. وبلحظة عفوية وممكن بلحظة توتر ايضًا من الصحافة نعت سواقة بهالوصف”.

وتابعت: “عمرو لا يعرف كيف يتعامل مع الكاميرا ولا الإعلام والدليل قلة لقاءاته التلفزيونية. عيب عليكم وعمرو قامة والكل قال كلمته بحياته الشخصية سواء بقصد او دون قصد! كافي نفاق!”.

الدنيا قايمة على #عمرو_دياب عشان هالفيديو

عمرو دياب طول عمره بعيد عن المشاكل و القيل و القال

ولا عمره استفز زميل ولا إعلام ولا صحافة

وكل نجاحاته صنعها بنفسه بدون تسلق على كتف احد

وبلحظة عفوية وممكن بلحظة توتر ايضًا من الصحافة نعت سواقة بـ هالوصف

عمرو لايعرف كيف يتعامل مع… pic.twitter.com/09Mz6oXs6c — نورة الحسيني. (@INOURA919) February 19, 2024

وأقيم بدار الأوبرا حفل ليالي سعودية مصرية، وهو نتاج اتفاق بين هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية، وحضره عدد من نجوم الفن المصري والعربي.