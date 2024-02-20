الرئيسية » حياتنا » عمرو دياب عن سائقه: “الحيوان فين؟” .. نجومية 40 عاماً ذهبت بثوانٍ! (فيديو)

عمرو دياب عن سائقه: “الحيوان فين؟” .. نجومية 40 عاماً ذهبت بثوانٍ! (فيديو)

بقلم
عمرو دياب يصف سائقه بالحيوان بعد حفل في "ليالي مصرية سعودية" ويثير غضباً كبيراً

وطن – فجّر الفنان المصري عمرو دياب، الملقب بـِ”الهضبة”، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وغضباً بين معجبيه، بعدما وصف سائقه بالحيوان أثناء مغادرته الليلة الأولى من “ليالي مصرية سعودية”، التي تقام في دار الأوبرا المصرية.

وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر فيه عمرو دياب أثناء خروجه من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث قال ردا على حديث من معجبيه: “يا عم ارحمونا الزمالك إيه.. السواق الحيوان بتاعنا فين!”.

وأثار وصف عمرو دياب لسائقه بـ”الحيوان” عاصفةً بين معجبي الفنان الذين عبّروا عن رفضهم لتلك الإساءة، وقالوا إنه لا يليق وصف البشر بحيوانات وعبيد والتعامل طول الوقت بنظرة استحقار.

وجاء في تعليقات الجمهور، قول الصحفية اللبنانية رحاب ضاهر: “نجومية ٤٠ سنة ذهبت بثواني يا هضبة.. مش لأنه بنحبك وعندك قاعدة شعبية كبيرة نمرقلك ياها من دون اننقاد… ياريتك صمتت مثل ما بترفض المقابلات وصايم عنها.. كلنا بنشتم وبنسب ونحنا مش ملائكة لكن انت نجم وفي كاميرات وصحافة.. يا تري بعيدا عن الاضواء عمرو دياب شو بيقول للشوفير الخاص؟”.

  • شاهد أيضاً: 
لن تتخيلوا سعر ساعة “رولكس” التي ارتداها عمرو دياب في حفله بلبنان (صور)

بينما غرّد عبدالله الملا من قطر: “عمرو_دياب: هو الحيوان بتاعنا فين؟ السواق .. عذراً أيها السائق المحترم فنحن في زمن يهان فيه من يكسب رزقه بالحلال، ويكرم فيه المطرب والحرامي والراقصة والطبال والمرابي وكل من يكسب أمواله بالحرام!”.

في حين قال مغرّد آخر: “كلمته مو حلوه وتدل انه شخص متكبر ودايم يقولها بس انفضح”. وتساءل رابع: “لماذا أغلب الفنانين بلا أخلاق ويعاملون من يعمل معهم بدونية وتعجرف، حتى في أغلب الاحيان يتعاملون من معجبيهم بقلة أخلاق وتكبر”.

بينما كان للمغردة نورة الحسيني، رأياً مخالفاً لمنتقدي عمرو دياب، إذ كتبت: “الدنيا قايمة على عمرو دياب عشان هالفيديو. عمرو دياب طول عمره بعيد عن المشاكل و القيل و القال. ولا عمره استفز زميل ولا إعلام ولا صحافة. وكل نجاحاته صنعها بنفسه بدون تسلق على كتف احد. وبلحظة عفوية وممكن بلحظة توتر ايضًا من الصحافة نعت سواقة بهالوصف”.

وتابعت: “عمرو لا يعرف كيف يتعامل مع الكاميرا ولا الإعلام والدليل قلة لقاءاته التلفزيونية. عيب عليكم وعمرو قامة والكل قال كلمته بحياته الشخصية سواء بقصد او دون قصد! كافي نفاق!”.

وأقيم بدار الأوبرا حفل ليالي سعودية مصرية، وهو نتاج اتفاق بين هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية، وحضره عدد من نجوم الفن المصري والعربي.

قد يعجبك أيضاً

رضع غزة

رضيع من كل 6 في شمال غزة يواجه سوء تغذية حاد.. تقرير مفجع من اليونسيف

عمرو دياب يصف سائقه بالحيوان بعد حفل في "ليالي مصرية سعودية" ويثير غضباً كبيراً

عمرو دياب عن سائقه: “الحيوان فين؟” .. نجومية 40 عاماً ذهبت بثوانٍ! (فيديو)

مذيعة cnn على قارب الداو في سلطنة عمان

شاهد ما فعلته الأمواج بمذيعة “سي إن إن” على متن قارب الداو في سلطنة عُمان

موظفو الخطوط الجوية العراقية في بغداد يتعرضون لضرب مبرح من المسافرين الذين دخلوا عليهم وأوسعوهم لكماً وصفعاً وركلاً بسبب تأخر طائرتهم عن الإقلاع

موظفو الخطوط الجوية العراقية يُسحلون ويُضربون من المسافرين بعنف! (فيديو)

قوة إسرائيلية وقعت في كمين محكم في خانيونس جنوبي قطاع غزة أمس الاثنين بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة "آر بي جي"، مما أدى إلى احتراق المنزل واحتجازهم داخله.

كمين في خانيونس .. منزل يحترق على رؤوس قوة إسرائيلية بعد ضربه بقذيفة “RPG”

يحيى السنوار

موقع سعودي يروج مزاعم إسرائيلية: هكذا غادر يحيى السنوار غزة إلى سيناء

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior