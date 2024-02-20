“صدام حسين حيّ يرزق في 2024” .. ما صحة الفيديو المتداول بمنصات التواصل؟

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطعاً فيديو أظهر مقابلة مع الرئيس العراقي السابق صدام حسين زاعمين أنه ما زال حي يرزق في عام 2024 ما أثار تساؤلات عن مدى صحة هذه المزاعم.

وانتشرت لقطات لمقابلة باللغة العربيّة زعم ناشروها أن رئيس العراق الذي نفذ فيه حكم الإعدام شنقاً لا زال على قيد الحياة بدليل ما قال فيه: “الكل يعتقد أني استشهدت لكن الأمر كلو كذبة وأنه لم يتم إعدامه”.

لكن الفيديو معدل باستخدام تقنيات التزييف العميق والمقابلة الأصليّة أجريت معه عام 2003.

وسرعان ما تعامل الرواد مع الفيديو بتأكيد أنه مزيف وغير حقيقي وأن عودته أمر لا يصدق فيما أشار آخرون إلى أن شكل صدام حسين لم يتغير رغم مرور كل هذه السنوات.

تفاعل الرواد مع فيديو “صدام حسين حي 2024”

وتعامل بعض المتابعين مع الفيديو بجديّة، بما يتوافق مع رأي منتشر بين البعض يزعم أنّ صدّام حسين لم يُعدم في العام 2003، بل ما زال على قيد الحياة ومتوارياً عن الأنظار.

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ووفق ما رصدتهفإن المقطع مُقتطع من مقابلة قديمة أجراها صدّام حسين في 2 شباط/فبراير 2003، بُثّت على القناة الرابعة البريطانية حيث تتطابق في تفاصيلها مع اللقطات المتداولة في الفيديو.

وفي ذلك اللقاء كان صدّام حسين يتحدّث عن أسلحة الدمار الشمال وعن تنظيم القاعدة وما يُقال عن علاقة نظامه بها.

وبدا واضحاً في الفيديو المعدل أن من صنع هذا المقطع أبدل الصوت الحقيقي بصوت مركّب يوحي بأن صدام حسين كان يتحدّث عن أنه ما زال على قيد الحياة وأنّه لم يُعدم في العام 2003.