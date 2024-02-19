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موعد مباراة برشلونة ضد نابولي والتشكيلة في دوري أبطال أوروبا لدور ال16

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نجوم برشلونة

وطن- يلتقي فريق برشلونة ضد نابولي، الأربعاء، في منافسات ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على ميدان ملعب (سان باولو).

وستنطلق مباراة برشلونة ونابولي عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة برشلونة ضد نابولي

وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان وسوريا والأردن، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد نابولي

ومن المتوقع أن يلعب المدرب تشافي المواجهة الصعبة أمام المستضيف نابولي في منافسات ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جول كوندي، رونالد أراخو، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي بونج، بيدري، إيلكاي غوندوغان.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، فيتور روكي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي

وستبث وقائع مجريات مباراة برشلونة ضد نابولي في منافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور ال16، عبر شبكة قنوات ( بي إن سبورتس) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports Max 1)، بتردد على النايل سات 11013 أو 10810، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة برشلونة ونابولي، المعلق التونسي عصام الشوالي أو الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل برشلونة ثالث جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس نابولي في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة للموسم الجاري.

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نجوم برشلونة

موعد مباراة برشلونة ضد نابولي والتشكيلة في دوري أبطال أوروبا لدور ال16

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