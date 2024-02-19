موعد إقامة كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب

وطن- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن موعد النسخة ال35 لإقامة كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب.

وقال مصدر في اتحاد الكاف الإفريقي خلال تصريح صحفي نشرته وكالة “فرانس برس“، ” اتفاق مبدئي بين الكاف والاتحاد المغربي لإقامة البطولة في صيف 2025، خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2025″.

موعد كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب

وأضاف المصدر، ” الموعد تم الاتفاق عليه برعاية من الاتحاد الدولي لكرة القدم. (الفيفا)، بعد مشاورات بدأت منذ عدة شهور وبلغت ذروتها خلال إقامة النسخة الأخيرة من البطولة القارية السمراء في كوت ديفوار”.

كوت ديفوار تسلم المغرب علم مستضيف النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 🏟😍#أمم_إفريقيا_2023 | #AFCON2023 | #إفريقيا_مع_جولpic.twitter.com/MbF7dQvSFN — GOAL Arabia (@GoalAR) February 11, 2024

وختم، “الموعد المقترح سيكون خلال الفترة ما بين 20 يوليو إلى 16-17 أغسطس عام 2025”.

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التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

وواجه النسخة ال35 من تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 المغرب، العديد من المشكلات المختلفة، بشأن إقامتها كالمعتاد في شهر يناير وفبراير مثل النسخ الماضية، إلا أن الأمر يتعارض مع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب عام 2025، ظهر الثلاثاء بالقاهرة بمشاركة أقل 8 منتخبات ترتيبا في تصنيف الفبفا#قنوات_الكاس pic.twitter.com/RTM8PRmCgX — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 19, 2024

كما أن تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025، خلال شهري يونيو ويوليو سيتعارض مع كأس العالم للأندية الذي سينظم في الولايات المتحدة الأمريكية، كما من المستحيل أن يتم تأجيل هذه النسخة لكأس أمم أفريقيا حتى عام 2026، بسبب مونديال 2026 أمريكا الشمالية.

وكانت دولة ساح العاج ( كوت ديفوار)، قد نجحت في تنظيم النسخة ال34 الماضية من كأس أمم أفريقيا 2023 التي توجت بها للمرة الثالثة في تاريخها على حساب نيجيريا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.