نادي بالستينو التشيلي يُكرم أيقونة الصحافة الفلسطينية وائل الدحدوح (صور)

وطن- كرم نادي بالستينو التشيلي لكرة القدم، أيقونة الصحافة الفلسطينية وائل الدحدوح مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في غزة، خلال تواجده في العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج بعد إصابته في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال134.

وأهدى نادي بالستينو الذي يلعب في منافسات الدرجة الأولى من الدوري التشيلي الممتاز لكرة القدم، الذي تأسس على يد مهاجرين فلسطينيين عام 1920، قميص النادي للصحفي الفلسطيني الصابر وائل الدحدوح.

نادي بالستينو يكرم وائل الدحدوح

ونشر نادي بالستينو التشيلي صورة للممثل النادي ووائل الدحدوح وابنه الصغير، عبر حسابه على منصة (X)، ” تسلم الصحفي الفلسطيني الشهير وائل الدحدوح قميص فريقنا وعليه خريطة فلسطين التاريخية”.

وأضاف النادي، ” وائل هو مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة، قتلت زوجته وأطفاله في الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في الأسابيع الأخيرة.. شكراً لك وائل على شجاعتك وإصرارك على التغطية”.

ودون النادي في تلك التغريده هشتاك #AntirePeople، الذي يحمل عنوان: ” أكثر من فريق.. شعب بأكمله”.

اقرأ أيضاً:

قميص نادي بالستينو التشيلي

ويستوحي شعار قميص نادي بالستينو من ألوان العلم الفلسطيني مع وضع خريطة فلسطين التاريخية على قميص النادي.

كما وتقدر الجالية الفلسطينية المغتربة التي تعيش في دولة تشيلي بعد الهجرة النكبة عام 1948، نحو 500 ألف فلسطيني يعيشون هناك.

El reconocido periodista palestino, Wael Al-Dahdouh, recibió nuestra camiseta. Wael es el jefe de Al-Jazeera en Gaza. Su esposa e hijos murieron en los ataque israelíes a Nuseirat en las últimas semanas. Gracias Wael por tu valentía para informar. #TodoUnPueblo te agradece 🇵🇸 pic.twitter.com/ot4hJ7fE8x — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) February 15, 2024

وتوج نادي بالستينو التشيلي بالدوري الممتاز منذ تأسيسه عام 1920، مرتين بالدوري الممتاز وثلاث مرات بكأس تشيلي كان آخرها عام 2018.

كما وفرض غرامة مالية على نادي بالستينو من قبل الاتحاد التشيلي لكرة القدم عام 2014، بسبب تغيير قمصان اللاعبين إلى ألوان مستوحاه من العلم الفلسطيني وخريطة فلسطين التاريخية.

وارتقى أكثر من 28 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء وأصيب نحو 69 ألف بجراح مختلفة، منذ إعلان حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ال7 من شهر أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة.