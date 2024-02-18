مكشوفة الصدر .. مايا دياب ترقص بحفل خيري لأطفال السرطان في دبي وتثير جدلا! (شاهد)

وطن – حضرت الفنانة اللبنانية مايا دياب الحفل الخيري لمركز سرطان الأطفال اللبناني في دبي، وظهرت بعدة إطلالات، بعضها عرّضها للإنتقادات بسبب جرأته .

ونشرت مايا دياب على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، صوراً من الحفل، وعلقت عليها: “ليلة مبارح الاولاد بكوني ووجعولي قلبي بس محبتكم وعطائكم كبّرولي قلبي بنفس الوقت.. شكرا مركز سرطان الأطفال في لبنان وشكرا لكل انسان تبرع لإنقاذ حياة طفل”.

وارتدت مايا دياب، “جمبسوت” ضيق باللون الأحمر، مكشوف الصدر بطريقةٍ فاضحة، ورقصت مع فرقة الرقص، إلا أن بعض المتابعين انتقدوها.

وعلّق متابعون على إطلالة مايا دياب وملابسها، فكتب أحدهم: “هذي إطلالة مناسبة لأعمال خيرية؟!”، بينما علق آخر: “ما العلاقه بين ملابسها والعمل الخيري؟!”.

واعتبر أحد المعلقين أن ظهور مايا دياب بهذا الشكل “استهزاءً بالأطفال و معانتهم”، وقال متسائلاً: “هل كانت ستلبس هذا اللباس إذا كان احد أطفالها مصاب بالمرض؟”.

وعلق رابع: “لو رايحة حفل ترقصي وش بتسوي”.