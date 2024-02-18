ليلى عبد اللطيف تكشف حجم ثروتها وحقيقة تسخيرها لخادم من الجن (فيديو)

وطن – كشفت خبيرة الأبراج اللبنانية المثيرة للجدل ليلى عبد اللطيف، عن حجم ثروتها والأموال التي جمعتها من عملها بالتنبؤ والتوقعات، خلال لقاء لاقى تفاعلا كبيرا على شاشة “LBC” اللبنانية.

وقالت ليلى عبد اللطيف في لقاء مع برنامج المجهول مع الإعلامي “ رودلف هلال “، إنها لم تفكر باعتزال التوقعات ولم تتعرض للنصب أو السرقة بمبلغ كبير أو صغير.

ثروة ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج اللبنانية

وعن حجم ثروتها قالت: “لم تتخط الـ5 ملايين دولار”، كما كشفت الخبيرة اللبنانية بالأبراج والتوقعات أن نشاطها على “يوتيوب” لا يدر عليها أكثر من 10 آلاف دولار.

السيدة التي يطلق عليها متابعوها لقب “سيدة التوقعات” كشف أيضاً أنها تقاضت مبلغ 150 ألف دولار من أحد السياسيين اللبنانيين لم تذكر اسمه.

ولكنها أشارت إلى أنه وزير ويملك شركة في الخارج وكان لديه صفقة رابحة فأعطاها منها هذا المبلغ بعد أن أصابت في توقعاتها لكسب الصفقة.

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ردت على اتهامات الاحتيال وتسخير الجن

كما وجهت ليلى عبد اللطيف خلال الحلقة رسالة إلى من يتهمونها بالاحتيال :”ليش عينهم ضيقة، أنا هيدا شغلي وعم باخد تعبي.”

وأضافت أن هناك أيضا “مليون دولار لها في الطريق سوف تحصل عليها من أحد السياسيين على شركة عالمية تعمل معه لأجلها.”

وعن الاتهامات التي وجهها لها البعض بتسخيرها لخادم من الجن والاعتماد عليه في التوقعات التي تدلي بها، قال ليلى عبد اللطيف: “هلأ معقول انو الجن هو يالي قال لي انو ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي سينفصلان!”

وأكملت مهاجمة الإعلامية المصرية بسمة وهبة أيضا: “ستتحاسب عند الله لانها اعتدت علي وكذّبت وادعت بأنني مخاوية للجن!”

وكانت “ليلى عبد اللطيف” قد تعرضت العام الماضي لموقف محرج بخصوص ثروتها في برنامج”كتاب الشهرة” مع الإعلامي “علي الياسين” على قناة الجديد. وخلال الحلقة سألها الياسين حول المبلغ الذي تتقاضاه بشكل خاص من طرف رجال الأعمال و السياسين وعن تلقيها شيك بقيمة 150 ألف دولار.

لكنّها رفضت الإجابة أو التوضيح واكتفت بجملة وهي مرتبكة: “انت شو دخلك انت ما خصّك… انه هذا السؤال لا ينسأل خلي سياسي يدقلك يقولك قديش قبضت”.

ووقتها أثار مقدم البرنامج الجدل من خلال عرضه لشيك بقيمة 150 ألف دولار جعل ليلى عبد اللطيف تشعر بتوتر وترد بعصبية : ”ما آلك حق تجيب شيك ..انا فل من الحلقة اذا ما شلته”.

وبحسب تقارير سابقة متداولة تقدر ثروة ليلى عبد اللطيف بحوالي عشرة ملايين دولار، وفق احصاءات غير رسمية جمعتها من عملها كمستشارة وسيدة أعمال إضافة إلى دخلها من السوشيال ميديا.