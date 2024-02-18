ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد تعادل ريال مدريد وفوز غريمه برشلونة

وطن- يُحافظ فريق ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024، بعد تعادله الإيجابي أمام رايو فاليكانو وفوز غريمه التقليدي برشلونة على سلتا فيغو في منافسات الجولة ال25.

وخيم التعادل بين ريال مدريد ورايو فاليكانو بهدف لكليهما في منافسات الأسبوع ال25 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

وسجل ريال مدريد هدف التقدم الأول في المباراة داخل مرمى رايو فاليكانو عند الدقيقة ال3 على صافرة بداية المباراة، عن طريق اللاعب خوسيلو.

وأدرك رايو فاليكانو هدف التعادل عند الدقيقة ال27 من ركلة جزاء من توقيع اللاعب راؤول دي توماس.

كما وشهدت المباراة طرد نجم ريال مدريد داني كارفاخال بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال95 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

وحقق فريق برشلونة الفوز على نظيره سلتا فيغو في منافسات الجولة ال25، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وستنتهي ختام منافسات هذه الجولة بمواجهة الوصيف جيرونا أمام أتلتيك بيلباو، وكذلك مباراة ريال بتيس أمام ألافيس، الاثنين.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024

وجاءت نتائج ترتيب الدوري الإسباني 2024 مع قرب نهاية منافسات الجولة ال25، كما يلي:

ريال مدريد 62 نقطة.

جيرونا 56 نقطة.

برشلونة 54 نقطة.

أتلتيكو مدريد 51 نقطة.

أتلتيك بيلباو 46 نقطة.

ريال سوسيداد 40 نقطة.

ريال بتيس 38 نقطة.

فالنسيا 36 نقطة.

لاس بالماس 35 نقطة.

خيتافي 34 نقطة.

أوساسونا 32 نقطة.

ألافيس 27 نقطة.

فياريال 26 نقطة.

رايو فاليكانو 25 نقطة.

إشبيلية 24 نقطة.

مايوركا 23 نقطة.

سلتا فيغو 20 نقطة.

قادش 17 نقطة.

غرناطة 14 نقطة.

ألمرية 8 نقاط.