بعد تأكيد رحيله عن باريس.. مبابي يُبلغ ريال مدريد بقرارٍ مهم بشأن مستقبله

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن إرسال النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قراره إلى ريال مدريد بشأن مستقبله، بعد التقارير المؤكدة التي تتحدث عن رحيل اللاعب عن صفوف النادي الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، أبلغ بالفعل نادي ريال مدريد بقرار مهم بشأن مستقبله.

مبابي وريال مدريد

وأضافت الصحيفة، ” مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان بشكل نهائي بأنه لن يستمر مع النادي وسيرحل مجاناً في سوق الانتقالات الصيفية القادمة”.

كما وأشارت، “اللاعب مبابي أبلغ باريس سان جيرمان وريال مدريد في نفس الوقت بقرار رحيله عن نادي باريس سان جيرمان، الثلاثاء، رغم أن القرار لم يظهر بشكل علني إلا الخميس”.

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تصرف مبابي مع ريال مدريد

وواصلت، ” تصرف مبابي بإبلاغ باريس سان جيرمان وريال مدريد بقراره النهائي، كان موضع تقدير كبير لدى المسؤولين في نادي ريال مدريد، الذين انتظروا هذا الإجراء منذ فترة طويلة”.

وتابعت، ” مبابي اتخذ قراره باللعب لفريق ريال مدريد منذ فترة طويلة، حيث كان الخطاب الخاص بعدم التجديد الصيف الماضي خطوة أولى ومهمة من جانب اللاعب، ولا تزال هناك تفاصيل سيتعين حسمها في المفاوضات الجاري بين المدير الرياضي للريال أنخيل سانشيز وفايزة العماري والدة ووكيلة اللاعب”.

وختمت، ” كيليان مبابي أدرك بأنه لن يحصل على نفس الراتب الذي يتقاضاه مع باريس سان جيرمان ويتقبل هذا الأمر حتى لا يتسبب في إخلال التوزان المالي للنادي الملكي”.

يذكر بأن عقد مبابي سينتهي مع نادي باريس سان جيرمان في يونيو/ حزيران صيف 2024، بعد عدم موافقة اللاعب مع بند تجديد عقده مع النادي الفرنسي حتى عام 2025.