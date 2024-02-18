ألمح للفاعل.. صحفي عُماني يروي كيف تم اختراق هاتفه وسحب بيانات سرية منه؟

وطن – كشف الصحفي العماني المعروف المختار الهنائي، الأحد، تفاصيل قصة اختراق جواله عن طريق برنامج بيغاسوس الإسرائيلي قبل 3 سنوات، وهو البرنامج الذي تأكد أنه تم شرائه من قبل السعودية والإمارات.

و“بيغاسوس” هو برنامج للتجسّس شديد التعقيد، بمجرد تحميله على الهاتف، يتيح لصاحبه الاطّلاع على كل البيانات ويفعل الميكروفون والكاميرا عن بُعد أيضا.

وفي يوليو 2021 كشف تحقيق موسع أجراه أكثر من 80 صحفيا في عشر دول أن برنامج بيغاسوس استُخدم ضد 50 ألف شخص على الأقل حول العالم. ومن بين هؤلاء 180 صحفيا على الأقل ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وسياسيون وقادة عسكريون.

صحفي عماني يستعيد تفاصيل اختراق هاتفه عبر بيغاسوس

وقال الصحفي “المختار الهنائي” في تغريدة مطولة له على حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- أن بداية كشفه لاختراق هاتفه كانت في ديسمبر 2021، حينما أرسل له أحد الأصدقاء المدربين الذين انضمم معهم سابقا في دورة تدريبية حول الأمان الرقمي، ملفا محدثا لطريقة معرفة الفيروسات وبرامج التجسس في أجهزة الآيفون.

قبل 3 أعوام اكتشفت عملية اختراق لجهازي “الآيفون” عن طريق برنامج بيجاسوس الإسرائيلي، سأحكي بعضًا من تفاصيل قصتي، لتزدادوا معي كرها وبغضا لهذا الكيان المتجرد من أي أخلاق ومبادئ، هو وكل من تعامل معه. البداية كانت في ديسمبر 2021، أحد الأصدقاء المدربين الذين انضممت معه سابقا في دورة… pic.twitter.com/JFwG64rpjP — المختار الهنائي (@MuktarOman) February 18, 2024

وتزامن ذلك مع انتشار حالات تجسس على الهواتف طالت مسؤولين عرب وصحفيين وناشطين وغيرهم.

وبعد اتباع الخطوات اكتشف الصحفي العماني -كما يقول- وجود ملف مريب، هو ذات الملف الذي تحدث عنه الصحفي تامر المسحال في برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة.

واستخرج المختار الهنائي الملف وأرسله لصديقه المدرب، وبعد أقل من يوم أخبره بأن الملف هو للتجسس ويعود لبرنامج بيجاسوس الإسرائيلي، ونصحه بالتخلص من جهازه فوراً.

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الاختراق حدث منذ 2019

وأضاف الهنائي أنه قام بعدها بالبحث عن مصادر أخرى للتأكد من محتوى الملف، وتواصلت مع مجموعة من الأشخاص من بينهم تامر المسحال وبيل مارزاك الخبير الكندي الذي اكتشف البرنامج أول مرة في 2016، بالإضافة إلى أصدقاء عمانيين من بينهم هكر أخلاقي وخبير في الأمن السيبراني.

وتابع أن أغلب من تواصل معهم تجاوبوا معه باهتمام، بعضهم كان مصدوماً من هذا الملف الغريب، والبعض أخذ وقتا طويلا حتى يرد.

واستدرك: “اكتشفت بأن جهازي مخترق قبل عامين، أي منذ عام 2019، وتكرر تحديث برنامج التجسس في الجهاز حوالي 7 مرات، تقريبا بعد كل تحديث تقوم به شركة آيفون، واستطاع برنامج التجسس سحب كافة البيانات والمعلومات من الجهاز والأرقام السرية وغيرها.”

وكشف الهنائي أنه لجأ للجهات العمانية المختصة مباشرة، وبعد تلقيح دقيق لملف التجسس تبين بأن شبكة المنزل مخترقة بالكامل، ونصحوه بتغيير الأجهزة والشبكة كاملة ، وهذا ما قام به بالفعل إذ غير كل شي حتى شركة الاتصال، ونوعية الشبكة والخوادم والتسليكات وكل شيء.

وأشار الصحفي العماني إلى أنه تواصل مع المذكورين لاحقا وأخبروه بأن دولتين خليجيتين قامتا بشراء البرنامج من إسرائيل-في إشارة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهناك من رفع قضايا دولية على الشركة المصنعة للبرنامج، وتفاصيل أخرى لا يسع الحديث عنها.

وختم الصحفي العماني أن حديثه عن هذا الموضوع بعد 3 سنوات للعبرة بأن التجسس هو أحد مشاريع الكيان الصهيوني، وتنتفع منه الدول التي تجردت من القيم التي يعتز فيها أي عربي أو إنساني، ومن المبدأ الذي نؤمن فيه بأن قضيتنا الأولى هي ضد الكيان الصهيونى الظالم، وما يفعله من إجرام بحق إخواننا في فلسطين.

اختراق هاتف يوسف بن علوي ودول عربية متهمة

وتزامن الاختراق الأول لهاتف الصحفي الهنائي في نفس الفترة التي انتشر فيها الحديث المتداول عن اختراق هاتف وزير الخارجية السابق يوسف بن علوي، وآخرين من دول خليجية منهم ناشطين وصحفيين.

وفي حزيران/يونيو 2021، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أنّ شركة “كوا دريم” تُقدم خدمات سايبر هجومية للنظام السعودي، وهي واحدة من شركات السايبر الهجومية الإسرائيلية التي تعاقد معها النظام السعودي.

وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في ابريل 2022 أن صندوق مبادلة الاستثماري المملوك لحكومة أبوظبي من بين اكبر المستثمرين في شركة NSO الاسرائيلية، لانتاج برامج التجسس على الهواتف ومن بينها بيغاسوس.

وذلك منذ ٢٠١٧ أي قبل ثلاثة سنوات من توقيع اتفاقية التطبيع بين الامارات وإسرائيل.