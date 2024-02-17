هدية مبارك الهاجري لزوجته أحلام في عيد ميلادها تثير ضجةً واسعة! (شاهد)

وطن – أثارت هدية قدّمها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري لزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي.

ونشر مبارك الهاجري عبر حسابه في سناب شات، فيديو “هدية ثمينة”؛ بمناسبة عيد ميلاد زوجته أحلام الشامسي، يظهر صندوقاً وفيه ما قيل إنها سبائك من الذهب عددها 24 سبيكة ذهبية زنة “100 غرام”.

وأظهر الفيديو، الصندوق مدوناً عليه عبارة: “إهداء خاص لفنانة العرب أحلام الشامسي”.

في حين شكك البعض في كون هدية مبارك الهاجري سبائك ذهبية. ورأوا أنّها صندوق شوكولاته على هيئة سبائك ذهب لا أكثر.

لكنّ من قالوا إنّ الهدية فعلاً سبائك ذهبية، شنوا هجوماً على الهاجري وزوجته الفنانة الإماراتية واعتبروا انّ الأجدر بهما التبرع لأهل غزة الذين يتعرّضون لحرب وحشية، ولا يجدون ما يأكلون. بحسب رأيهم

في سياقٍ آخر، شاركت أحلام الشامسي في حفل غنائي حمل اسم “ليلة الأمير سعود بن عبدالله”، ونشرت عبر حساباتها في السوشال ميديا صوراً ومقاطع فيديو للحفل.

وعلقت أحلام على مشاركتها في الحفل: “فخر يضاف إلى مسيرتي الفنية بأن أكون ضمن هذه الليلة جميلة بكل معانيها ، ليلة استثنائية كل ما فيها استثنائي تتوج بشاعر الحلم والوطن الرمز الفارق المبدع على مر الزمن سعود بن عبدالله.‬⁩ شكرا امير الحرف والكلمة على هذا الإمتاع والإبهار”.

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وتأتي ليلة الأمير سعود بن عبدالله لـ”تكريم أهل الشعر والفن”، وأحياها مجموعة من نجوم الخليج والوطن العربي، وهم: “محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، رابح صقر، نوال الكويتية، أميمة طالب وبقيادة المايسترو هاني فرحات” وذلك على مسرح “محمد عبده أرينا”.