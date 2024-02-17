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كريستيانو جونيور يغضب والده بهذا التصرف أمام لاعبي النصر (فيديو)

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كريستيانو جونيور يغضب والده بهذا التصرف أمام لاعبي النصر

وطن – التقطت عدسات الكاميرا لحظة انفعال انتابت النجم البرتغالي ولاعب النصر رونالدو على ابنه كريستيانو جونيور، أثناء تواجدهما في ملعب “الأول بارك”، مساء السبت، ضمن الدوري السعودي لكرة القدم.

وقبل المباراة حرص نادي النصر على تكريم براعم فريق النصر بعد فوزهم بدوري البراعم تحت 13 سنة ومنهم نجل كريستيانو.

ونشر نادي النصر عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، فيديو أثناء دخول فريق البراعم يتقدمهم نجل كريستيانو، حيث قام جميع اللاعبين بمصافحة لاعبي الفريق الأول، باستثناء كريستيانو جونيور!

ابتعد عن الصف

وفق الفيديو وقف لاعبو الفريق الأول للعالمي لتحيتهم والتصفيق لهم بعد فوزهم ببطولة الدوري، وشوهد نجل الأسطورة البرتغالي وهو يبتعد عن الصف.

مما دفع والده كريستيانو رونالدو للانفعال، وطلب منه بإيماءة من رأسه أن يقف في الصف مع رفاقه، ويقوم بتوجيه التحية بطريقة لائقة كما يفعل زملاؤه الأشبال.

كما تم التقاط صور تذكارية لكريستيانو جونيور وفريق البراعم بنادي النصر، احتفالاً بتتويجهم بالدوري، وذلك قبل انطلاق اللقاء المنتظر ضد الفتح.

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من مانشستر إلى النصر

ولعب كريستيانو جونيور سابقاً مع فرق الأكاديمية في مانشستر يونايتد ويوفنتوس، وأدى انتقال والده إلى النصر في عام 2022 إلى انتقاله إلى أكاديمية براعم نادي النصر أيضا.

وانضم نجل رونالدو إلى براعم النصر في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليشارك في قوائم الفئات السنية تحت 13 و15 عاما.

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