فيفي عبده: “أنا محجبة بأخلاقي وعاملة 37 عمرة وحاجّة 5 مرات وسألقى الله وأنا مرتاحة”!

وطن – أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده جدلاً بتصريحاتٍ جديدة، اعتبرت فيها أنّ الرقص ليس حراماً، زاعمةً أنّها محجبة بأخلاقها، وأنها اعتمرت 37 مرة وأدّت فريضة الحج 5 مرات. كما قالت

وقالت فيفي عبده: “الرقص حرام ليه؟. هو مش شغل زي أي شغل، وهو الباليه حرام؟ الرقص له احترامه وناسه اللي بتحترمه”.

وأضافت الراقصة: “أنا محجبة طول الوقت، أنا مش منفلتة، واعتبر نفسي إني محجبة بأخلاقي لأني معملش حاجة غلط، ولا أجيب سيرة الناس، محجبة في لساني وتصرفاتي، وربنا لو قال لي في أي وقت البسي الحجاب، هلبسه”.

وذكرت فيفي في لقاء ضمن برنامج “عندي سؤال” على قناة “المشهد” إنها أدت مناسك العمرة 37 عمرة، بينما قامت بأداء فريضة الحج 5 مرات. مضيفةً أنها لم تصرح بذلك من قبل.

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وأضافت الراقصة: “أنا مطمئنة جدًا، وأشعر أنني سأقابل ربنا وأنا مرتاحة”.

كما ذكرت فيفي عبده: “بقول لبعض الناس الفنانين عندهم حاجات كتير حلوة أنتم مبتقدروهاش لكن ربنا بيقدرها”.

أما عن ابنتها الثالثة، فقالت “ابنتي الثالثة بالتبني موجودة في المدرسة”. معتبرة أنّ هذه أمور خاصة ورزق من الله لا تحب الحديث عنه. كما قالت

وكانت “فيفي” أثارت جدلًا واسعًا بعد تصريحاتها خلال حضورها عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي، حيث قالت: “والله ما عندي حاجة أقولها غير إن أيامنا سودة ومهبّبة بستين نيلة، نشوفكم بكره إن شاء الله في عزا تاني”.