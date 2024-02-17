سوريا.. سيول “إسطوانات الغاز” في اللاذقية تثير الرعب (فيديو)

وطن – تسبب انجراف المئات من إسطوانات الغاز في مدينة اللاذقية السورية، بسبب السيول الناتجة عن مياه الأمطار بحالة جدل وغضب انعكست في منصات التواصل.

وراج بين السوريين عبر مواقع التواصل فيديو للمئات من إسطوانات الغاز المنجرفة بفعل السيول التي ضربت اللاذقية غربي سوريا.

وأدى الانجراف إلى توقف وحدة تعبئة الغاز في المدينة عن العمل، فيما سجلت اختناقات في الشوارع وارتفاع منسوب المياه.

أمطار غزيرة غير مسبوقة على مدينة اللاذقية بسوريا فجر اليوم مما جعل السيول تدخل محل كبير للوقود وجرفت معها الآلاف من اسطوانات الغاز.pic.twitter.com/Rl8RThQHOG — إياد الحمود (@Eyaaaad) February 17, 2024

تضرر أعمال تعبئة الغاز في اللاذقية

وسقطت بعض إسطوانات الغاز في مجاري الأنهار والقنوات المائية فيما أعلن مجلس محافظة اللاذقية، توقف العمل في وحدة تعبئة الغاز نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول من المناطق المرتفعة المحيطة بمعمل الغاز في مناطق «سنجوان، جب حسن، سقوبين»، ما أدى لتضرر بعض التجهيزات الفنية بالمعمل.

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كما أدت السيول إلى تحطم البوابات المعدنية لوحدة التعبئة وجرف عدد كبير من أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.

حدث في #اللاذقية

مياه الامطار الغزيرة تتسبب بانهيار مستودع الغاز في مدينة #اللاذقية

مما ادى الى انجراف 22 الف قنينة غاز والمواطنين علقوا على الحادثة انهم محرومون من الغاز منذ شهر وانهم لأول مرة يرون هذه الاسطوانات الجديدة ويجدون صعوبة في الحصول على قنينة فارغة بسبب سعرها الذي… pic.twitter.com/xvHsIvQ2fN — قحطان الشرقي KAHTTAN ALSHRKI (@k_alsharki) February 17, 2024

انتقادات لاذعة

وانتقد رواد التواصل الاجتماعي الإهمال الذي أدى إلى جرف إسطوانات الغاز هذه، والكوارث التي كان يمكن أن تسببها فيما لو انفجر بعضها.

النظام يفتعل أزمة الغاز المنزلي والمحروقات وجميع الخدمات في #سوريا ليبقى هم المواطن كيفية الحصول على #المحروقات والخبز وتوفير الكهرباء.

وهذا ما أظهره مقطع فيديو في #اللاذقية لسيول تجرف آلاف اسطوانات الغاز بعد العاصفة المطرية التي ضربت المحافظة يوم أمس.#يوم_الجمعة pic.twitter.com/kuZnDLNfdF — حسام جمال| hossam jammal (@HossamJammal) February 17, 2024

محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال دعا عدداً من المؤسسات والجهات العامة لوضع عمالها في الخدمة، بغرض تحميل الإسطوانات بآلياتها، وإعادتها إلى المعمل.

يكولك اللاذقية الغاز بيها صار مجاني بس شنو جيب بلم وعبي,

والي بيه خير يعبي بالبلم قناني غاز

الجماعة اتعس من عدنا عود هاي من اهم مناطق سيطرة جماعة بشبوشي الهتلي

لا يا هتلية pic.twitter.com/dOZDNvhaN5 — راضي العرضحالجي 2 (@RadhyShow) February 17, 2024

يذكر أن “الأرصاد الجوية السورية” أشارت إلى منخفض جوي خلال الأسبوع الماضي ينتج عنه هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الساحل السوري، وهبوب رياح شرقية مثيرة للغبار في داخل البلاد.