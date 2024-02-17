الرئيسية » الهدهد » سوريا.. سيول “إسطوانات الغاز” في اللاذقية تثير الرعب (فيديو)

سوريا.. سيول “إسطوانات الغاز” في اللاذقية تثير الرعب (فيديو)

بقلم
سوريا.. سيول "إسطوانات الغاز" في اللاذقية تثير الرعب

وطن – تسبب انجراف المئات من إسطوانات الغاز في مدينة اللاذقية السورية، بسبب السيول الناتجة عن مياه الأمطار بحالة جدل وغضب انعكست في منصات التواصل.

وراج بين السوريين عبر مواقع التواصل فيديو للمئات من إسطوانات الغاز المنجرفة بفعل السيول التي ضربت اللاذقية غربي سوريا.

وأدى الانجراف إلى توقف وحدة تعبئة الغاز في المدينة عن العمل، فيما سجلت اختناقات في الشوارع وارتفاع منسوب المياه.

تضرر أعمال تعبئة الغاز في اللاذقية

وسقطت بعض إسطوانات الغاز في مجاري الأنهار والقنوات المائية فيما أعلن مجلس محافظة اللاذقية، توقف العمل في وحدة تعبئة الغاز نتيجة الأمطار الغزيرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول من المناطق المرتفعة المحيطة بمعمل الغاز في مناطق «سنجوان، جب حسن، سقوبين»، ما أدى لتضرر بعض التجهيزات الفنية بالمعمل.

  • اقرأ أيضا:
حقيقة فيديو مرعب قلب سلطنة عمان لحافلة مدرسية جرفها السيل (شاهد)

كما أدت السيول إلى تحطم البوابات المعدنية لوحدة التعبئة وجرف عدد كبير من أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.

انتقادات لاذعة

وانتقد رواد التواصل الاجتماعي الإهمال الذي أدى إلى جرف إسطوانات الغاز هذه، والكوارث التي كان يمكن أن تسببها فيما لو انفجر بعضها.

محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال دعا عدداً من المؤسسات والجهات العامة لوضع عمالها في الخدمة، بغرض تحميل الإسطوانات بآلياتها، وإعادتها إلى المعمل.

يذكر أن “الأرصاد الجوية السورية” أشارت إلى منخفض جوي خلال الأسبوع الماضي ينتج عنه هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية على الساحل السوري، وهبوب رياح شرقية مثيرة للغبار في داخل البلاد.

قد يعجبك أيضاً

"هدية السماء".. كيف ساعد "نبات بري الخبيزة" أهالي غزة على محاربة المجاعة؟

“هدية السماء”.. كيف ساعد “نبات بري” أهالي غزة على محاربة المجاعة؟ (فيديو)

كريستيانو جونيور يغضب والده بهذا التصرف أمام لاعبي النصر

كريستيانو جونيور يغضب والده بهذا التصرف أمام لاعبي النصر (فيديو)

نيمار يشتري سيارة جديدة

بعد عودته للسعودية .. نيمار يستعرض سيارة فخمة بهذا السعر (شاهد)

سوريا.. سيول "إسطوانات الغاز" في اللاذقية تثير الرعب

سوريا.. سيول “إسطوانات الغاز” في اللاذقية تثير الرعب (فيديو)

ليلة ساخنة في تل أبيب.. أعمال شغب وإغلاق طرق لإسقاط نتنياهو

ليلة ساخنة في تل أبيب.. أعمال شغب وإغلاق طرق لإسقاط نتنياهو (فيديو)

زوجة البغدادي الثالثة تروي تفاصيل علاقته بزوجته السورية وسباياه في الليل ومنعه الهواتف

زوجة البغدادي الثالثة تروي تفاصيل علاقته بزوجته السورية وسباياه في الليل ومنعه الهواتف (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior