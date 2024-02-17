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بعد عودته للسعودية .. نيمار يستعرض سيارة فخمة بهذا السعر (شاهد)

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نيمار يشتري سيارة جديدة

وطن – يمتلك نجم نادي الهلال السعودي نيمار دا سيلفا مجموعة سيارات باهظة الثمن، ويعتقد أن نجم مجموعة نجم برشلونة السابق تضم أغلب الماركات الفاخرة في العالم.

في هذا السياق، استعرض نيمار دا سيلفا سيارة جديدة من نوع “رولز رويس غوست”، وقام بنشر صورها واصفا إياها بـ”طفلي الجديد” تزامنا مع قرب استقباله لمولود جديد على ما يبدو.

سيارة نيمار الجديدة، من الجيل الثاني، الطراز الذي تم تقديمه عام 2020 وتقدر قيمتها بـ 270 ألف جنيه إسترليني (340 ألف دولار).

بينما تصل سرعة سيارة نيمار الجديدة، إلى 155 ميلا بالساعة.

ففي الصيف الماضي، اشترى نجم الهلال 3 سيارات فارهة لإضافتها إلى مجموعته من السيارات التي تبلغ قيمتها مليون جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة “صن سبورت” أن نيمار طلب من فريقه السعودي 3 سيارات فاخرة لنفسه، وأن يكون لأصدقائه 4 سيارات أخرى بينها واحدة مع سائق.

الهلال يستقبل نيمار 

واستقبل الهلال السعودي -قبل أيام- نجمه المصاب في العاصمة الرياض لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد غياب عن المملكة استمر أكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة.

كما ظهر نيمار دا سيلفا بوزن زائد في أحدث ظهور له ما أثار جدلاً وانتقادات على المنصات .

نيمار دا سيلفا بوزن زائد في أحدث ظهور
نيمار دا سيلفا بوزن زائد في أحدث ظهور

في حين تعرض نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026.

نيمار يعود للعاصمة السعودية
نيمار يعود للعاصمة السعودية

كما لم يشارك صاحب الـ32 عاما مع الهلال سوى في 5 مباريات فقط بجميع المسابقات. وسجل خلالها هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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ووقع نيمار مع فريق الدوري السعودي للمحترفين الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، صفقة بلغت قيمتها 109 ملايين دولار.

 

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