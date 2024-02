تقارير مؤكدة.. مبابي يُخبر ناصر الخليفي بالرحيل عن باريس الصيف المقبل

وطن- أبلغ النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي، رئيس النادي ناصر الخليفي رجل الأعمال القطري نيته بالرحيل عن صفوف نادي العاصمة مع نهاية هذا الموسم.

وكشف الخبير الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” مبابي أبلغ رئيس النادي ناصر الخليفي برحيله مجاناً نهاية الموسم الحالي”.

كما وأضاف رومانو، ” لم يتم الاتفاق على بنود الرحيل بشكل كامل، لكن اللاعب سيرحل في الصيف المقبل”.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024