تقارير مؤكدة.. مبابي يُخبر ناصر الخليفي بالرحيل عن باريس الصيف المقبل

وطن- أبلغ النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي، رئيس النادي ناصر الخليفي رجل الأعمال القطري نيته بالرحيل عن صفوف نادي العاصمة مع نهاية هذا الموسم.

وكشف الخبير الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” مبابي أبلغ رئيس النادي ناصر الخليفي برحيله مجاناً نهاية الموسم الحالي”.

رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

كما وأضاف رومانو، ” لم يتم الاتفاق على بنود الرحيل بشكل كامل، لكن اللاعب سيرحل في الصيف المقبل”.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent. The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024

وحاول نادي باريس سان جيرمان على مدار الشهور الماضية، إقناع النجم الفرنسي مبابي في البقاء مع الفريق الباريسي لأطول فترة ممكنة، من خلال تجديد عقده والحصول على امتيازات مالية مغرية، إلا أن اللاعب رفض تلك العروض وقرر الرحيل بالمجان مع نهاية عقده الصيف المقبل.

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رفض تجديد عقده

وكان باريس سان جيرمان قد توصل إلى تسوية مع الفرنسي كيليان مبابي بعد فرض عقوبة ضد اللاعب، على خلفية رفضه الموافقة على بند لتجديد عقده لعام إضافي أي حتى صيف عام 2025.

كما ويتصدر الفرنسي مبابي جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023-2024 مع فريق باريس سان جيرمان برصيد 20 هدفاً حتى الآن.

كما ويتصدر حامل اللقب باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز 2023-2024 برصيد 50 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف نيس صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة لهذا الموسم.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي بالفعل في يونيو/ حزيران صيف 2024 المقبل، مما يتيح للاعب الانتقال إلى أي فريق يريده بالمجان، رغم الأنباء التي تتحدث عن ذهابه إلى صفوف ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري.