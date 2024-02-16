تحذير أممي من كابوس ينتظر مصر حال اجتياح إسرائيل مدينة رفح بريا

وطن – حذر مسؤول بالأمم المتحدة، مصر من كابوس ينتظرها إذا ما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحًا بريًّا لمدينة رفح الواقعة على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

التحذير جاء من حذر مارتن غريفيث منسق المساعدات بالأمم المتحدة، الذي نبه إلى المكدسين في رفح إلى مصر إذا شنّ جيش الاحتلال عملية عسكرية على المدينة الحدودية.

وقال غريفيث للدبلوماسيين بالأمم المتحدة في جنيف: “احتمال القيام بعملية عسكرية في رفح، مع احتمال إغلاق معبر (رفح)، مع احتمال تدفق (النازحين) نوع من أنواع الكوابيس لمصر، وهو حقيقة ماثلة أمام أعيننا”.

مسؤول بالأمم المتحدة يحذر من “كابوس” لمصر بسبب احتمال اجتياح #رفح

التفاصيل 👇🏻https://t.co/KNE8s2OV7e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2024

وأضاف أن فكرة انتقال الناس في غزة إلى مكان آمن محض “وهم”، وقال: “دعونا نتعشم في أن يقدم لهم أصدقاء إسرائيل وأولئك الذين يهتمون بأمن إسرائيل نصيحة جيدة في هذه اللحظة”.

بدورها، قالت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن غياب خطة إجلاء واضحة تشمل المرضى والمسنين من شأنه أن يدفع بالمعاناة إلى مستوى جديد.

وأضافت في نفس الاجتماع الذي تحدث فيه غريفيث: “المذبحة التي نشهدها منذ السابع من أكتوبر ستصل إلى مستوى لا يمكن تصوره إذا تم تكثيف العمليات على رفح بالطريقة التي أعلن عنها”.

ويزعم جيش الاحتلال أنه يريد إخراج من يصفهم بالمسلحين من رفح وتحرير الأسرى المحتجزين هناك منذ السابع من أكتوبر، لكنه لم يقدم تفاصيل عن خطة مقترحة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين.

ولم يعط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطا دولية متزايدة لتأجيل الهجوم المزمع، أي إشارة بشأن الموعد المحتمل للهجوم.

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بحسب الأمم المتحدة، يوجد في رفح نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وتحولت المدينة إلى مخيم ضخم للنازحين، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم جيش الاحتلال حتى الآن على اجتياحها بريا.

يُشار إلى أن صحيفة “وول ستريت جورنال”، قالت إن السلطات المصرية، شرعت في بناء سياج من الأسوار يحيط بمساحة 8 أميال مربعة (حوالي 13 كم مربع) في صحراء سيناء بالقرب من الحدود، خوفاً من أن يؤدي التوغل العسكري الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، إلى تدفق طوفان من اللاجئين.

وقال مسؤولون مصريون إن المخيم يمكنه استيعاب أكثر من 100 ألف شخص، وهو محاط بجدران خرسانية وبعيدة عن أي مناطق مصرية مأهولة.

وأضافت إنه تم توفير أعداد كبيرة من الخيام، التي لم يتم نقلها بعد إلى الموقع.

مخيم محاط بسور خرساني

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، قد نشرت تقريرا هذا الأسبوع يوثق بناء السياج الخرساني، متضمنا صورا لما قالت إنها جدران خرسانية يزيد ارتفاعها عن 7 ياردات.

واستشهد التقرير بمصادر وشهود عيان على الأرض، وتضمن خريطة تظهر حدود المنطقة.

حصلت مؤسسة سيناء على مواد مصورة جديدة تؤكد ما نشر أمس عن قيام السلطات المصرية ببناء منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية شرق سيناء. وتظهر المواد الجديدة ما أكدته مصادر المؤسسة بالبدء في إنشاء منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين حال… pic.twitter.com/EzeI4XDX34 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) February 15, 2024

وأكد مسؤولون مصريون لصحيفة وول ستريت جورنال أن المنطقة التي حددتها المؤسسة هي الموقع العام للسياج المخطط له.