بطل مشهد “برتقال غزة”.. أول ظهور “للعم ربيع” بائع الفاكهة المصري (فيديو)

وطن – بعدما حظي العم المصري الصعيدي بائع الفاكهة ربيع حسين بإشادة واسعة من رواد المنصات، خرج بأول ظهور له معلقاً عن مشاعره تجاه المديح الواسع الذي تلقاه، مؤكداً أن أمنيته أكبر من مجرد رمي حبات من البرتقال وأنه يتمنى الاستشهاد في قطاع غزة.

وجاءت إشادة الرواد بالعم “ربيع الفكهاني” أو “المصري الجدع” حسبما لقبه المتابعون بعد ظهوره بفيديو وهو يرمي البرتقال فوق شاحنات مساعدات كانت متجهة لقطاع غزة المحاصر، بعدما خرجت من الحوامدية في محافظة الجيزة المصرية تجاه الحدود شمالي البلاد.

بعيط عليهم في بيتي.. عم ربيع الفكهاني الذي ألقى البرتقال على شاحنة غزة: أنا نفسي أضحي بنفسي مش بشوية فاكهة pic.twitter.com/1RBEDVJdu7 — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) February 16, 2024

وأكد العم ربيع أنه يبكي على حال أبناء غزة كثيراً وفي المنزل يختبأ من أولاده لكيلا يرونه من هول المشاهد المرعبة التي تخرج بشكل يومي من القطاع المحاصر، والذي يتعرض لقصف وحصار إسرائيلي وحشي منذ سنوات طويلة.

أول تعليق للعم ربيع الفاكهاني

وقال الرجل المصري البسيط والذي لقي إشادة واسعة من الرواد، إن ما أكثر ما أثر فيه هو ما حدث في “مستشفى المعمداني” حسب مقطع مصور رصدته وطن في منصة إكس.

وعبر ربيع حسين عن رغبته في التضحية بنفسه ودخول غزة والاستشهاد فيها مردفاً: “عندي 53 سنة هعيش 10 سنين كمان بناقصهم ومستعد أضحي بنفسي”.

الكوكب دة عليه قطعة أرض مساحتها مليون كيلو متر كل كل ما تمشي فيهم هتلاقي أجدع عباد الله https://t.co/HFYbZvJM6w — يُسري (@Yusboz) February 15, 2024

وكان متابعون قد أكدوا أن المشهد يمثل مشاعر المصريين بكل شرائحهم تجاه الفلسطينيين بما في ذلك رغبتهم في مشاركة حقيقية لدعمهم، تحول دونها إجراءات السلطات المصرية، واستجابتها لضغوط الاحتلال الإسرائيلي تجاه معبر رفح.

وأطلق الرواد على العم لقب “الصعيدي الجدع” تقديرًا لعمله الذي وصفوه بالنبيل وتضحيته البسيطة ببضاعته وقوت يومه لمساعدة الآخرين ومساعدة أشقائه في فلسطين.

عم ربيع الفكهاني بتاع الحوامدية

دة اسم بياع اليوستفندي اللي شاف قافلة مساعدات رايحة لأهله في #غزة فحدف عليها كل اللي يقدر عليه من رزقه عم ربيع طلع انهاردة في فيديو وسألوه لو كان نفسه يقول حاجة

قالهم نفسي كل واحد من ال١١٠ مليون مصري يدفع كل يوم جنيه طول العمر عشان نستر اخواتنا… pic.twitter.com/Mk4ZjAQVUW — Ahmed Abdeen (@aabdeen24) February 16, 2024

وتحدثت مصادر إعلامية الجمعة 16 شباط/فبراير، عن عبور 80 شاحنة مساعدات ووقود إلى قطاع غزة، لكن هذه الإعلانات لا تنعكس بشكل لافت على الأحوال المعيشية لسكان القطاع سواء الموجودين في رفح أو في مناطق أخرى من القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة قطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.

ودخلت إلى القطاع مساعدات محدودة وكميات وقود شحيحة للغاية على مدار أشهر طويلة من الحرب الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين.